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六四37周年晚會 陸委會副主委：中共政權對全球民主是巨大威脅

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
六四37年晚會上陸委會副主委沈有忠致詞。（記者廖士鋒／攝影）
六四37年晚會上陸委會副主委沈有忠致詞。（記者廖士鋒／攝影）

六四37周年晚會4日晚間在中正紀念堂舉行，陸委會副主委沈有忠說，中共政權不僅是一個不文明的政權，對於整個印太區域乃至於於全球的民主，都是一個非常巨大的威脅。他警告，「台灣一旦接受了他們所謂的和平統一，下一次晚會要紀念的恐怕就是台灣準備失去的自由與民主」。

華人民主書院協會等團體於今（4日）在中正紀念堂舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」六四屠殺37周年紀念晚會。現場降下傾盆大雨，約莫有上百位民眾出席，此外還有數十位媒體記者、政治團體成員參與，另有約10名警察在現場維安。

沈有忠致詞時指出，中國的大學生、年輕人在37年前為了爭取自由，還有更多的公共參與的權利，被中共政權以武力鎮壓還有屠殺，讓中國後來的年輕世代失去對於自由的想像，也失去了對於追求民主的渴望。現在的中國的年輕人被要求要學習「習近平思想」，從幼兒園就開始，成為了中共鼓動中國所謂的民族主義、中國夢、偉大的中國復興這樣一種工具，變成了一些狂熱的小粉紅。同時，「香港的自由民主，在所謂的一國兩制的謊言下，其實也已經實質死亡了」。

他提到，現在中共政權為了要鞏固統治者的獨裁領導，用盡各種方式來維穩，甚至進行所謂的跨國鎮壓，出現了大量的政治迫害。在歐美都有非多的案例。他指出，根據陸委會的調查，到目前為止，台灣人被中共恐嚇或者所謂的長臂管轄、跨境鎮壓的案例已經超過120例，恐怕還有更多的「黑數」。這裡面包含個人、企業甚至連國軍弟兄、政府單位的部門也都不放過，他們只是為了要維持中華民國的生存，為了要捍衛自由民主的生活方式，就成為中共跨國鎮壓的對象。

沈有忠稱，這不僅是一個不文明的政權，更是對於人權還有對於台海的和平，甚至是對於整個印太區域乃至於於全球的民主，都是一個非常巨大的威脅。現在中共把目標對著台灣，他要逼迫台灣接受他們的一中、九二共識，「台灣一旦接受了他們所謂的和平統一，下一次晚會要紀念的恐怕就是台灣準備失去的自由與民主」，「對威權妥協就是投降，會葬送我們下一代，同時也葬送台灣民主和自由」。

當年六四民運領袖之一的封從德則分享六四當天的情景，以及他所參與投票決定「撤」的過程。他說，這個「撤」很多人覺得是很好、很應該，「但是對我來說是一個非常非常沉重的歷史的負擔，也就是我覺得對不起他們、對不起北京的市民，對不起全國來保護天門廣場的學生，希望我們一直堅守，希望我們一直抵抗，但是我們最後沒有辦法，我們只好撤離。這個撤是對還是不對，我到今天我也不知道，所以這個就成了我的一個很重的一個心結」。

六四37年晚會4日晚間在中正紀念堂登場，現場雨勢頗大。（記者廖士鋒／攝影）
六四37年晚會4日晚間在中正紀念堂登場，現場雨勢頗大。（記者廖士鋒／攝影）

六四37年晚會在中正紀念堂登場，現場約百人出席。（記者廖士鋒／攝影）
六四37年晚會在中正紀念堂登場，現場約百人出席。（記者廖士鋒／攝影）

六四 陸委會 中共

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