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張五岳：台海風險大致可控 但北京若有「這些動作」值得注意

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日表示，台海風險不能只看共機是否越過台海中線，更應留意北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等動作。記者張鈺琪／攝影
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日表示，台海風險不能只看共機是否越過台海中線，更應留意北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等動作。記者張鈺琪／攝影

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（4）日表示，外界常以共機是否越過台海中線判斷台海風險，但若只看這項指標，容易「越看越緊張」。他指出，更值得注意的是北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等動作；若走到這一步，才代表進入戰爭前準備或準戰爭狀態。他也認為，短期內兩岸關係「挑戰大於機遇」，但台海風險大致可控。

政治大學國際關係研究中心4日中午舉行「美中大國博弈下：台海風險指標觀測」演講，由該中心主任王信賢主持，張五岳擔任講者。張五岳指出，台灣當前面對4個挑戰，包含地緣政治變動、全球供應鏈重組、美中新型博弈及兩岸關係變遷。

張五岳表示，觀察台海風險，美國因素是重要變數，尤其是川普本人的決策風格。他指出，川普不一定會在台灣問題上向北京作出明確承諾，但在他眼中，美國安全、軍事與經貿議題可能相互掛鉤，「軍售取決於川普的一念之間」。北京也清楚川普具有高度不確定性，因此可能透過採購、投資等籌碼，試圖管控美台軍售、台灣總統過境美國、美國高階官員訪台，以及美國行政、立法部門是否進一步強化台美關係等問題。這些議題一旦同時升高，對美中關係及台海局勢都會帶來不小衝擊。

張五岳也提到，川普對各國領導人的互動模式，是觀察美國對外政策的重要線索。他表示，川普上任後在公開談話中提及最多的外國領導人，依序包括習近平、普亭、內唐亞胡與金正恩；其中，談到習近平與普亭時多為正面評價，談到澤倫斯基時則多為負面評價。張五岳認為，川普的一大特色，是會把「國家威脅」與「領導人友誼」作出區隔，透過凸顯與強人領袖的個人關係，為後續談判與政策操作保留空間。

不過，張五岳認為，美中在台海議題上的核心，並不是要談台灣的主權定位，也不是談統一與否，而是管控分歧、避免誤判與防止衝突。他指出，美國在期中選舉前不尋求與中國全面直接對抗，中國則要求美國不要在台灣問題上釋出錯誤訊號；因此，美中高層通話、會晤與危機管控機制，仍是觀察台海風險的重要外部指標。

在北京對台操作方面，張五岳表示，外界常以共機、共艦活動或是否越過台海中線作為判斷標準，但若只看這項指標，容易「越看越緊張」。他指出，真正值得注意的是，北京是否進一步採取登船臨檢、隔離或長時間封控等動作；若走到這一步，才代表進入戰爭前準備或準戰爭狀態，但目前尚未出現。

張五岳指出，北京對台操作仍是軟硬兩手並行，「軟的一手」包括鄭習會、海峽論壇與國共平台互動，「硬的一手」則是軍事與海警等管轄權操作。他表示，大陸方面正透過海警、解放軍宣示主權，並展現具體公權力管轄權；北京對統一是「陽謀」，不是陰謀，相關政策會依照自身節奏推進。

至於短期台海局勢，張五岳表示，從今年到2028年台灣大選前後，兩岸關係「挑戰大於機遇」，但風險仍可控制。他指出，只要外在的美中格局沒有生變，台海風波不至於過大；台灣內部朝小野大格局也未出現結構性改變，執政者難以透過修法或修憲改變兩岸關係現狀。他並表示，北京主觀上認為，在川普領導下，美國盟邦會減少、社會分裂會加劇，因此更可能爭取戰略機遇期，以時間換取空間。

政治大學國際關係研究中心4日中午舉行「美中大國博弈下：台海風險指標觀測」演講，由該中心主任王信賢主持（左），淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳擔任講者。記者張鈺琪／攝影
政治大學國際關係研究中心4日中午舉行「美中大國博弈下：台海風險指標觀測」演講，由該中心主任王信賢主持（左），淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳擔任講者。記者張鈺琪／攝影

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