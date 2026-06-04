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六四37周年 北京天橋再現「看橋員」、天安門周邊戒備較嚴

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
今天是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴。記者陳宥菘／攝影
今天是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴。記者陳宥菘／攝影

今天是「六四天安門事件37周年，天安門周邊查驗證件趨嚴，市區安保則大致如常，不過部分天橋再度出現「看橋員」站崗。北京持續管控六四記憶，受難者家屬今年首次被禁止赴公墓祭親。

在六四37周年的這天，本報記者下午實地走訪天安門周邊。從「天安門東」地鐵站出口進入天安門廣場，靠近驗票閘門前即可聽到重複播放的一段廣播：「出站的乘客，準備好身分證，排成兩列⋯⋯」，今天乘客出站需要一一排隊，由機器查驗證件與人臉辨識；至於持台胞證者，則由保安人員進行簡單人貌核對後便放行。

在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。其他地鐵路線如二號線，則未見到相關人員配置。

在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件，他們表示，需提前一天預約才能進入廣場核心區域。有民眾詢問，平時逛完一旁的中國國家博物館後，都可以直接去天安門廣場逛逛，「現在為啥不讓進了？」保安人員回應稱，「政策永遠在變」。

今天天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴，武警、黑衣保安人員部署密集。市區安保則未有大幅增加跡象，不過，部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋，防止「四通橋事件」再度發生。

北京今天未能舉辦大型紀念活動。根據法廣報導，連六四受難者家屬也首次被禁止前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行悼念儀式。家屬如要祭奠，須避開6月4日，並以家庭為單位單獨報批，獲准後由警察陪同前往，不能以「天安門母親」身分集體祭奠。

英國駐陸使館今天上午在微博官方帳號發布「坦克人」悼念影片，隨即遭到平台下架。六四前夕，美國國務卿魯比歐3日發表聲明指，「歷史無法抹走，相信犧牲的人終有一天會得到平反」，4日遭大陸外交部發言人毛寧駁斥，但相關應答未出現在大陸外交部網站公布的記者會文字實錄上。

賴清德總統今天也在社群發文，呼籲北京正視六四事件、承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。

今天是「六四」天安門事件37周年，北京市區部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋。記者陳宥菘／攝影
今天是「六四」天安門事件37周年，北京市區部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋。記者陳宥菘／攝影

今天是「六四」天安門事件37周年，在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。記者陳宥菘／攝影
今天是「六四」天安門事件37周年，在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。記者陳宥菘／攝影

今天今天是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常。記者陳宥菘／攝影
今天今天是「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常。記者陳宥菘／攝影

今天是「六四」天安門事件37周年，在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件。記者陳宥菘／攝影
今天是「六四」天安門事件37周年，在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件。記者陳宥菘／攝影

天安門 六四 北京

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