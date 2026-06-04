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2日人在陸處理遺留化武受傷 北京：已出院返回日本

中央社／ 台北4日電

日中關係緊張之際，2名日本作業人員上週在中國吉林省處理二戰日軍遺棄的化學武器時受傷。中國外交部今天說，中方現場立即為其診療並送醫，2人已出院返回日本。

共同網今天報導，日本政府日前透露，5月26日在中國吉林省進行日軍遺棄化學武器挖掘與回收作業中，砲彈洩漏毒氣，2名日籍作業人員手部受傷並住院治療。據悉2人無生命危險，現已出院。

據中國外交部官網發布，中國外交部下午舉行例行記者會，朝日電視台記者就此提問。

中國外交部發言人毛寧表示，5月26日，2名日方人員在吉林省處理日本遺棄化學武器的過程中，因化武炮彈破損，手臂不慎染毒。中方現場立即為2人診療並送醫。2人在醫院接受治療後，於5月29日被送回日本。

公開資料顯示，銷毀二戰日軍遺棄在中國的化學武器，由中日政府合作執行。中日兩國於1999年簽署「關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄」，2000年起，陸續在江蘇省南京市、河北省石家莊市、湖北省武漢市與黑龍江省哈爾濱市等地實施。

這項計畫原本預定2007年完成，迄今已多次延期。日中關係去年11月陷入緊張後，中方多次公開要求日方加大投入，加快日遺化武處置進程。

共同網報導，日中兩國備忘錄寫明，日本政府為銷毀遺棄化學武器提供必要的資金與技術等。日本內閣府資料顯示，截至去年3月底，總計銷毀約11.8萬枚化武。銷毀作業目前仍在推進中。

北京 毛寧 日軍

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