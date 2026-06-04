再次籲北京正視六四真相 梁文傑：民主與專制水火不容

今天是六四事件37周年。陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，他呼籲北京當局正視六四真相，並指兩岸最根本的問題，就是「民主與專制水火不容」。

陸委會4日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑呼籲北京當局要正視六四真相，還給人民自由空間。對岸經常說「制度不同不是統一的障礙」，但兩岸最根本的問題，就是民主與專制水火不容。

梁文傑指出，前總統馬英九曾說「六四不平反，統一不能談」，當時是如此，今天依然是如此。他表示，我們希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持，與其對台文攻武嚇，不如好好思考制度和價值的選擇。

梁文傑強調，台灣作為全世界華人的民主燈塔，就是最好的參考。在台灣的每個人、每個政黨，也都應該加倍珍惜得來不易的生活方式，「這是我們不容退讓的底線」。