快訊

「太陽花女神」遭5地檢署通緝潛逃美國七年 傍晚抵桃機畫面曝光

黃仁勳一眼看見…她高舉1物被點名上台 獲全場唯一簽名合照樂瘋

雨彈襲全台！新北升級豪雨 16縣市持續發布豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦稱兩岸同屬一中是現狀 梁文傑：互不隸屬才是現狀

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
6月4日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
6月4日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

川習會後，本報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

陸委會4日舉行例行記者會，由梁文傑主持。本報記者提問，針對聯合報最新民調及國台辦相關說法，陸委會有何回應？

梁文傑表示，陸委會長期都有在做民調，歷年來「永遠維持現狀」基本上都是最高的。至於聯合報這份民調，陸委會未來在做民調時，也會再確認一下是否有出現特別的變化。

梁文傑指出，不管從陸委會民調，或從聯合報民調都可以看出，「兩岸互不隸屬」就是兩岸當前的現狀，台灣民眾也支持目前這樣的現狀。他強調，中華人民共和國和中華民國兩個國家互不隸屬，「這才是目前的現狀」，其他說法對我們來說都沒有任何意義。

據此前報導，陸委會最新民調顯示，72.6%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法；79.7%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，另有87.1%民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」而失去自由民主。

本報民調則顯示，台灣民眾主張「永遠維持現狀」達63%，比去年增加8個百分點，是2010年以來歷次調查最高點；主張獨立的民眾下降至21%，主張統一下降至10%，雙雙創歷年新低。

國台辦發言人朱鳳蓮昨解讀本報民調結果稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。她並稱，我們有充分信心團結廣大台灣同胞共同開闢兩岸關係新前景，攜手創造民族復興、祖國統一的美好未來。

國台辦 梁文傑 陸委會

相關新聞

互揭老底！與妻離婚爭上億家產 陸副廳級官員「財產來源不明」被查

一名69歲的上海國企副廳級幹部，與曾是公職人員的妻子因離婚分割9,870萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣4億5,797萬元）財產對簿公堂。雙方在離婚官司審理過程中互揭老底，結果牽出更多來路不明鉅額資產，被法院以涉嫌犯罪為由，移送公安和紀檢監察。

高市上台後首份日本防衛白皮書 人民日報：編造中國威脅論

由日媒預告，日相高市早苗上任後的首份《防衛白皮書》概要，將中國大陸軍事活動列為「嚴重關切的事項」。大陸官媒《人民日報》稱，白皮書草案繼續編造中國威脅論的虛假論調，「炒作周邊威脅是日本軍國主義的慣用伎倆」。

再次籲北京正視六四真相 梁文傑：民主與專制水火不容

今天是六四事件37周年。陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，他呼籲北京當局正視六四真相，並指兩岸最根本的問題，就是「民主與專制水火不容」。

國台辦稱兩岸同屬一中是現狀 梁文傑：互不隸屬才是現狀

川習會後，本報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

六四事件37周年…香港警方高度戒備 敏感地點加派警力

今天是六四事件37周年，香港沒有相關的民間活動，早年舉辦紀念燭光晚會的維多利亞公園，有同鄉會連續第四年舉辦嘉年華活動，香港警方敏感地點加派警力，巡邏警員都穿上戰術背心。

六四前夕…香港行為藝術家執6.4米紅線遭查 維園逾20警巡邏

六四37周年之際，銅鑼灣及維園一帶警力顯著加強。3日中午起，崇光百貨及東角道一帶有大批便衣、軍裝警員及反恐特勤隊巡邏，機動部隊戰術巴士在附近戒備，怡和街防撞欄亦掛起「警察無人機執勤中」的橫額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。