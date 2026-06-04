國台辦稱兩岸同屬一中是現狀 梁文傑：互不隸屬才是現狀

川習會後，本報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

陸委會4日舉行例行記者會，由梁文傑主持。本報記者提問，針對聯合報最新民調及國台辦相關說法，陸委會有何回應？

梁文傑表示，陸委會長期都有在做民調，歷年來「永遠維持現狀」基本上都是最高的。至於聯合報這份民調，陸委會未來在做民調時，也會再確認一下是否有出現特別的變化。

梁文傑指出，不管從陸委會民調，或從聯合報民調都可以看出，「兩岸互不隸屬」就是兩岸當前的現狀，台灣民眾也支持目前這樣的現狀。他強調，中華人民共和國和中華民國兩個國家互不隸屬，「這才是目前的現狀」，其他說法對我們來說都沒有任何意義。

據此前報導，陸委會最新民調顯示，72.6%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法；79.7%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，另有87.1%民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」而失去自由民主。

本報民調則顯示，台灣民眾主張「永遠維持現狀」達63%，比去年增加8個百分點，是2010年以來歷次調查最高點；主張獨立的民眾下降至21%，主張統一下降至10%，雙雙創歷年新低。

國台辦發言人朱鳳蓮昨解讀本報民調結果稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。她並稱，我們有充分信心團結廣大台灣同胞共同開闢兩岸關係新前景，攜手創造民族復興、祖國統一的美好未來。