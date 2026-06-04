六四37周年 馬來西亞人士籲關注中國大陸交流帶政治目的

六四事件屆滿37周年。馬來西亞政界與社運人士今天表示，隨著中國崛起及馬中關係深化，六四事件雖逐漸被大馬社會淡忘，然而中國擴大交流活動背後衍生的政治意涵，仍是部分大馬輿論關注課題。

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政經改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外。

賴清德總統透過臉書與社群平台X發文表示，期盼中國正視六四事件，承認真相和開啟和解對話。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也發表聲明指出，中國的審查無法抹去六四歷史，受害者終將獲得平反。

馬來西亞與中國關係友好，儘管六四事件近年鮮少成為大馬公共討論焦點，但仍有媒體以專題形式回顧相關歷史，從歷史記憶、民族主義與多元社會角度，檢視大馬社會應如何理解中國。

雪蘭莪州議會議長劉永山（Lau Weng San）接受中央社訪問表示，整體而言，馬來西亞華人社會對六四事件的認識正逐漸模糊，尤其年輕世代對事件原貌多半缺乏了解。

他表示，大馬政府在處理對中關係時，傾向採取平衡且細膩的外交策略，也會考量國內民意對外交事務的觀感；既不會採取如日本或菲律賓般較強硬的立場，也不會如部分非洲或拉丁美洲國家般全面靠攏中國。

劉永山說，面對美中競爭與台海局勢升溫，大馬仍抱持透過溝通與對話處理分歧，強調法治、理性、規則與透明度；而大馬民間社會看待中國的態度，也比過去更加複雜，難以單一角度理解。

曾任聯合國難民署（UNHCR）協調員的唐南發（Josh Hong）表示，過去37年間，中國經濟與科技實力快速提升，大馬社會對六四事件的關注度逐漸降低。不論是人權團體或華人社團，近年鮮少公開討論六四，更少有悼念活動舉行。

他指出，馬來西亞在外交上長期奉行務實路線，這也導致在南海等敏感議題上採取相對低調態度，不會主動挑戰中國這類區域強權。

他也說，中國透過學術、文化、民間信仰與教育交流接觸馬來西亞民間社團，這類交流往往也帶有一定政治目的，部分華人社團未必充分意識到背後涉及的統戰意涵。

至於馬來社會如何看待中國，唐南發表示，馬來社會接受中國投資與產品帶來的便利，但在政治體制與意識形態層面，未必認同中國模式。