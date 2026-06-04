快訊

「太陽花女神」遭5地檢署通緝潛逃美國七年 傍晚抵桃機畫面曝光

黃仁勳一眼看見…她高舉1物被點名上台 獲全場唯一簽名合照樂瘋

雨彈襲全台！新北升級豪雨 16縣市持續發布豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

六四37周年 馬來西亞人士籲關注中國大陸交流帶政治目的

中央社／ 吉隆坡4日專電

六四事件屆滿37周年。馬來西亞政界與社運人士今天表示，隨著中國崛起及馬中關係深化，六四事件雖逐漸被大馬社會淡忘，然而中國擴大交流活動背後衍生的政治意涵，仍是部分大馬輿論關注課題。

1989年6月4日，中共軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政經改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外。

賴清德總統透過臉書與社群平台X發文表示，期盼中國正視六四事件，承認真相和開啟和解對話。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也發表聲明指出，中國的審查無法抹去六四歷史，受害者終將獲得平反。

馬來西亞與中國關係友好，儘管六四事件近年鮮少成為大馬公共討論焦點，但仍有媒體以專題形式回顧相關歷史，從歷史記憶、民族主義與多元社會角度，檢視大馬社會應如何理解中國。

雪蘭莪州議會議長劉永山（Lau Weng San）接受中央社訪問表示，整體而言，馬來西亞華人社會對六四事件的認識正逐漸模糊，尤其年輕世代對事件原貌多半缺乏了解。

他表示，大馬政府在處理對中關係時，傾向採取平衡且細膩的外交策略，也會考量國內民意對外交事務的觀感；既不會採取如日本或菲律賓般較強硬的立場，也不會如部分非洲或拉丁美洲國家般全面靠攏中國。

劉永山說，面對美中競爭與台海局勢升溫，大馬仍抱持透過溝通與對話處理分歧，強調法治、理性、規則與透明度；而大馬民間社會看待中國的態度，也比過去更加複雜，難以單一角度理解。

曾任聯合國難民署（UNHCR）協調員的唐南發（Josh Hong）表示，過去37年間，中國經濟與科技實力快速提升，大馬社會對六四事件的關注度逐漸降低。不論是人權團體或華人社團，近年鮮少公開討論六四，更少有悼念活動舉行。

他指出，馬來西亞在外交上長期奉行務實路線，這也導致在南海等敏感議題上採取相對低調態度，不會主動挑戰中國這類區域強權。

他也說，中國透過學術、文化、民間信仰與教育交流接觸馬來西亞民間社團，這類交流往往也帶有一定政治目的，部分華人社團未必充分意識到背後涉及的統戰意涵。

至於馬來社會如何看待中國，唐南發表示，馬來社會接受中國投資與產品帶來的便利，但在政治體制與意識形態層面，未必認同中國模式。

六四 馬來西亞

延伸閱讀

六四37周年前夕 陸委會籲北京早日啟動政治體制改革

北京六四事件37周年 賴總統：真正偉大國家應容納不同聲音

37年過去 六四對他們的意義：思考、守護、拒絕遺忘

六四37周年 卓榮泰：守護民主自由人權It's our duty

相關新聞

互揭老底！與妻離婚爭上億家產 陸副廳級官員「財產來源不明」被查

一名69歲的上海國企副廳級幹部，與曾是公職人員的妻子因離婚分割9,870萬元（人民幣，單位下同，約合新台幣4億5,797萬元）財產對簿公堂。雙方在離婚官司審理過程中互揭老底，結果牽出更多來路不明鉅額資產，被法院以涉嫌犯罪為由，移送公安和紀檢監察。

高市上台後首份日本防衛白皮書 人民日報：編造中國威脅論

由日媒預告，日相高市早苗上任後的首份《防衛白皮書》概要，將中國大陸軍事活動列為「嚴重關切的事項」。大陸官媒《人民日報》稱，白皮書草案繼續編造中國威脅論的虛假論調，「炒作周邊威脅是日本軍國主義的慣用伎倆」。

再次籲北京正視六四真相 梁文傑：民主與專制水火不容

今天是六四事件37周年。陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，他呼籲北京當局正視六四真相，並指兩岸最根本的問題，就是「民主與專制水火不容」。

國台辦稱兩岸同屬一中是現狀 梁文傑：互不隸屬才是現狀

川習會後，本報最新民調顯示，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破6成，達到63%。針對國台辦稱「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日表示，無論是陸委會或聯合報民調，都可看出「兩岸互不隸屬」才是當前現狀，台灣民眾也支持維持這樣的現狀。

六四事件37周年…香港警方高度戒備 敏感地點加派警力

今天是六四事件37周年，香港沒有相關的民間活動，早年舉辦紀念燭光晚會的維多利亞公園，有同鄉會連續第四年舉辦嘉年華活動，香港警方敏感地點加派警力，巡邏警員都穿上戰術背心。

六四前夕…香港行為藝術家執6.4米紅線遭查 維園逾20警巡邏

六四37周年之際，銅鑼灣及維園一帶警力顯著加強。3日中午起，崇光百貨及東角道一帶有大批便衣、軍裝警員及反恐特勤隊巡邏，機動部隊戰術巴士在附近戒備，怡和街防撞欄亦掛起「警察無人機執勤中」的橫額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。