六四37周年 梁文傑：兩岸民主與專制水火不容

六四事件滿37周年。陸委會副主委兼發言人梁文傑呼籲北京正視六四真相。他說，兩岸根本問題在於民主與專制水火不容，希望北京尊重台灣人民對民主自由體制的堅持。

大陸委員會（陸委會）4日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，今天正逢六四事件37周年，當年台灣剛開啟民主化浪潮，一路走到現在的多元開放社會。對岸爆發六四事件，自由的空間從此遭到全面限縮，30多年的發展讓兩岸在制度、思想價值上產生根本差異。

「我們再次呼籲北京當局要正視六四真相，還給人民自由的空間」，梁文傑表示，對岸經常說「制度不同不是統一的障礙」，不過兩岸最根本問題正是民主與專制的水火不容。

前總統馬英九曾說「六四不平反，統一不能談」，梁文傑強調，當時是如此，今天依然是如此。

他表示，希望北京尊重台灣人民對於民主自由體制的堅持，與其文攻武嚇，不如好好思考制度與價值的選擇。台灣作為華人民主燈塔是最好的參考，在台灣的每個人、每個政黨也應加倍珍惜得來不易的生活方式，這是不容退讓的底線。