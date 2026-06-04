六四事件37周年…香港警方高度戒備 敏感地點加派警力

今天是六四事件37周年，香港沒有相關的民間活動，早年舉辦紀念燭光晚會的維多利亞公園，有同鄉會連續第四年舉辦嘉年華活動，香港警方敏感地點加派警力，巡邏警員都穿上戰術背心。

在香港島鬧市銅鑼灣，香港今方今天嚴密佈防，午間開始身穿戰術背心的警員開始在銅鑼灣等人流密集的港鐵站駐守，銅鑼灣鬧市多條街道都有警察衝鋒車駐泊。

在維多利亞公園周邊，警方嚴密佈防。下午有身穿戰術背心的警員巡邏，其中維園正門有十多名便衣探員及身穿戰術背心的軍裝警員駐守，維園噴水池一帶亦有十多名便衣及軍裝警員，在維園內則安排軍裝警員在場駐守，軍裝警員多三人一組駐防。

多個同鄉社團組織，連續第四年六四前後在維園舉辦「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，時間橫跨六四到六月七日才結束。參加活動者入場須經安檢，大會保安詢問隨身袋內有否有玻璃，入場者隨後接受金屬探測器檢查後放行。

香港已少有出來談六四事件者，身為立法會議員的歷史學者劉智鵬，在立法會外被記者問及會否研究六四事件、會否憂慮相關研究後繼無人，建議大眾如何了解相關事件，劉智鵬未有直接回應，但說過去二十年香港關注歷史人士增加，有更多年輕人學歷史，故不相信歷史會斷層，「歷史是不會消失的，研究歷史亦不會消失的」。