大陸國台辦機構改革 陸委會：未來政府也會加強因應中共的措施

大陸國台辦最近進行機構改革，那原本對外都是以功能相關名稱來做各局的命名，現在改成都是用數字，陸委會指出，這可能是為了符合其他中共中央直屬各個機構的慣例，針對新設的十局，陸委會說，未來政府也會加強因應中共的相關措施。

陸委會副主委梁文傑4日下午回應本報記者關於國台辦機構改革的問題時指出，中共中央直屬的機構通常都會用數字來命名，這是他們的慣例。國台辦雖然號稱是國務院台灣辦公室，但是它另一塊招牌就是中共中央台灣工作辦公室，「所以他們現在改由數字命名，可能是為了符合他們其他中共中央直屬下面其他各個機構的慣例」。

梁文傑指出，不過我們注意到這次機構調整，新設第十局，它的職能是承擔台灣同胞來大陸學習、實習、就業、創業等有關工作。「這個反映中共有意加強對台促融的力道，未來政府也會加強因應中共的相關措施」。

另有媒體詢問，國民黨主席鄭麗文訪美時表示訪問大陸期間每天都上大陸的熱搜，國台辦的幹部也被她感動落淚，並指如果沒有鄭習會，她只是陽春的國民黨主席。

對此梁文傑評論稱，台灣和世界各國的互動往來，是中華民國作為主權國家的正當權利，中共無權置喙，中共用各種手段施壓、脅迫其他國家，打壓壓台灣的國際空間，只會讓友盟國國家更加支持台灣。關於鄭麗文主席，「她讓人印象深刻」，說如果沒有鄭習會我無足輕重，「這句話的意思是她、應該是她認為自己的權力基礎不夠，必須靠習近平來加持，講明了意思就是要狐假虎威」。

他稱，社會上狐假虎威的人很多，「我第一次聽到有人大聲宣布自己就是在狐假虎威。而且還得意洋洋的說」，「我想這是歷史上第一次，有國民黨主席把主席的職位說得這麼不堪，也是第一次有國民黨主席，公開承認說自己的位置要得到中共的首肯」。他質疑，如果國民黨主席沒有習近平什麼都不是，那國民黨是什麼？那國民黨的政策、國民黨在立法院一再擋軍售預算，是不是都要由習近平來指示？「我想沒有人要抹紅鄭主席，但是鄭主席的這一番話，她是拿紅墨水往自己身上潑」。