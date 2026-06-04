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多國駐港總領事館 上載燭光手機閃光燈悼念六四

中央社／ 台北4日電

今天是六四37週年，多個國家駐香港總領事館都在社群媒體上載燭光或手機閃光燈照片等悼念六四。

美國駐港澳總領事館今天將其臉書的封面照片換上燭光照，並刊登美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的聲明，指中國的審查無法抹去六四，為捍衛不可剝奪的言論自由與和平集會權利而犧牲的人，終有一天會得到平反。

澳洲駐香港總領事館在其臉書上載一張燭光照片，表示今天與世界各地的人一起懷念1989年6月4日在天安門廣場失去生命的人。澳洲會繼續堅定地維護人權，包括結社自由、言論自由和政治參與的自由。

英國駐香港總領事館在其臉書上載一短影片，手機閃光燈在閃爍，然後出現「VIIV」，意即六四。

加拿大駐港澳總領事館在其臉書發文，指加拿大人懷念在1989年6月4日天安門廣場中去世、受傷或失蹤的人。加拿大會與繼續追究責任的倖存者、家屬等站在一起。

六四 盧比歐 澳洲

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