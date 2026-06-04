六四37週年 鄒幸彤獄中絕食37小時

前香港立法會議員毛孟靜在昨天六四前夕，探視正被還押的前香港支聯會副主席鄒幸彤，形容鄒幸彤充滿笑容，並說會在6月4日開始絕食37小時。

毛孟靜3日在其臉書上載相片及發文，相片是她在大欖女懲教所外拍攝。她在文中表示，「鄒幸彤現在一張瓜子臉，一根長馬尾，眼裏頭的笑意，跟嘴角的一樣陽光。她說，會在六月四日開始絕食37小時。」

鄒幸彤的Patreon於5月31日發表了一篇文章，指「守護六四的記憶，其實也就是在守護同一條人性的底線。當我們能按照自己良心所向，多走一步，權力的領地便也就少了一分。」

該文章也表示，鄒幸彤會於6月4日絕食37小時。

鄒幸彤與前支聯會主席李卓人及副主席何俊仁被控煽動顛覆國家政權罪，自2021年9月被捕，已還押逾4年。案件已於今年5月完成結案陳詞，法官預計7月裁決。