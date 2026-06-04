民主文教基金會民調：56.4%認為應把「對抗中國」轉為「和平相處」

三周前在北京舉行的川習會對台海局勢的影響一直受到關注。最新民調顯示，有56.4%受訪者認應把「對抗中國」轉為「和平相處」，同時，「堅持互不隸屬、一邊一國」也仍有46.1%的受訪者支持。

民主文教基金會4日上午於台大校友會館舉行「中美新關係台灣新選擇—川習會後，台灣如何從別人的籌碼中找活路？」民調發布記者會，由原鄉人文化工作室執行長張鈞凱主持。

民調問題共有8題，其中，為了因應現在的國際局勢，台灣應該把「對抗中國」轉為「和平相處」，不要再只依靠美國來對抗中國大陸。對此，「還算同意」與「非常同意」的受訪者加總有56.4%，「不太同意」與「非常不同意」有25.1%；而同意台灣應該主動跟中國大陸進行和平談判，讓台灣變成美國和中國都可以信任的「和平之島」的受訪者有59.6%，不同意有27.2%。

另有高達68.7%受訪者，同意台灣應該改善兩岸關係、爭取兩岸和平，讓台灣在經濟上能夠同時獲得美國和中國大陸的經貿利益（不同意為17.5%）。也有高達59.6%受訪者認為，美國現在是「把台灣當作與中國大陸談判對抗的籌碼」。

值得注意的是，民調也顯示，在「川習會」之後，川普說不希望看到台灣走向獨立，仍有46.1%受訪者認為應該「堅持互不隸屬，一邊一國」，多於認為應「務實面對憲法一中，創造和平」的36.1%。同時，有55%的受訪者不同意「如果台灣繼續對抗中國大陸，可能會被美國當成『麻煩製造者』，遭到中國大陸打壓、被美國拋棄」的說法。

這份民調訪問日期為5月28、29日、6月1日，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1,073人，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於±3.0，並依性別、年齡、學歷、縣市等變數進行加權。

中國文化大學兼任講座教授楊泰順解讀，在川普說不希望看到台灣走向獨立的氛圍下，認為台灣要堅持互不隸屬一邊一國還是務實面對憲法一中創造和平，「這一題我認為是靈魂拷問」。他解讀，受訪者一方面希望要和平，可是又覺得不能夠太堅持一邊一國的主張，否則可能在跟美國的互動上會造成一定的影響，只有不到過半數的人認為應堅持一邊一國，所以可以從問卷上看到受訪者對未來局勢發展的「迷惑跟不確定性」。

新黨副主席李勝峯認為，這次民調是台灣密碼的拆解，首先是台灣對和平有極大渴望，且希望建立和平之島。假若民進黨走錯路，非綠政黨必須清楚訴求台灣成為和平之島，但問題是和平從哪裡來？談到最後必須面對「分裂、獨立就不會有和平」，也不能再依靠美國，因為美國已落跑。對和平之島的期待則是「共享中美兩大國經濟利益」。

在媒體提問環節，面對沈伯洋的選情，曾經參選台北市長的前立法委員丁守中指出，認為台北市選民屬性可看得很清楚，如果要戰爭，年輕人首當其衝，他們更認知危險性，加上沈伯洋「對台北市政完全不了解」，又是那麼意識形態化，又在兩岸間衝突對立、甚至要停掉上海論壇，「我相信他是完全沒有希望」。另外現場媒體也關注國民黨主席鄭麗文訪美的影響。