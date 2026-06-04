快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

五眼聯盟示警中國間諜吸收人員 陸駐英使館：五眼聯盟是情報組織

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐英國使館。（圖／取自陸駐英使館網站）
中國大陸駐英國使館。（圖／取自陸駐英使館網站）

針對「五眼聯盟」警告中國間諜威脅，陸駐英使館3日以使館發言人名義回應，稱所謂「中國間諜威脅」是無中生有、惡意誹謗，還指「五眼聯盟」是世界最大的情報組織。

陸駐英使館網站稱，英國軍情五處聯合其它「五眼聯盟」國家情報機構發布所謂「安全提醒」，聲稱中國情報部門通過虛假在線招聘等方式接觸西方國家人員，竊取軍事、政治、科技機密資訊，使館發言人表示，所謂「中國間諜威脅」指責純屬無中生有、惡意誹謗，對此予以強烈譴責。

該發言人指，「五眼聯盟」是世界最大的情報組織，成員在世界各地肆無忌憚地進行間諜竊密活動，它們才是愛好和平國家的真正威脅，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、賊喊捉賊的拙劣表演，否則只會自取其辱。」

路透報導，包括美國和英國在內的「五眼聯盟」安全機構3日發出警告，稱中國間諜正積極利用線上招聘平台招募能夠接觸敏感資訊的人員。《守護我們的秘密》（Safeguarding Our Secrets）公告稱，中國軍事情報部門利用各種專業社交網站和線上招募服務，以政府人員、軍方人員或任何能夠接觸到機密資訊的人員為目標。

另據法新社3日報導，一名涉嫌為中國從事間諜活動、在捷克被拘留的中國男記者，將在「未經授權為外國勢力從事活動」罪名下在捷克受審。捷克首都布拉格法院發言人埃利亞索娃（Katerina Eliasova）確認，法院將審理此案。這是捷克建國以來首例這類案件。

埃利亞索娃說，這名中國男子被指控「未經授權為外國勢力從事活動」，但拒絕透露審判日期等更多細節。這名男子自今年1月被拘留以來，一直處於審前羈押狀態。

間諜 英國

延伸閱讀

五眼聯盟示警 中國間諜利用求職平台吸收眼線

創捷克首例！陸間諜記者情蒐友台政要遭起訴 最高可判5年徒刑

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

英外相訪華：我們需要與中國保持接觸 而非一概抵制

相關新聞

今天不准悼念：北京「天安門母親」墓園祭奠遭禁

在中國六四天安門事件37周年之際，死者遺族所組成的「天安門母親」團體遭到中國政府下達禁令，不可以到北京萬安公墓進行任何祭奠追悼。雖然六四天安門事件至今仍是中國不可公開談論的禁忌，但過往仍會在當局監控下允許天安門母親前往墓園悼念；但今年2026年的37周年前夕，卻是首度遭到北京當局禁止，令滿懷喪子之痛的天安門母親們感到錯愕。

平陸運河9月通航 深化內陸與東協經貿

大陸近年最重要的內河航運工程之一「平陸運河」，昨日上午全線通水，全面進入有水調試階段。該運河預計將於今年九月通航。分析指出，平陸運河除可降低物流成本外，也有助中國大陸內陸地區更快連接全球海運網絡，深化與東協的經貿往來。

海峽論壇13日登場 國民黨由張榮恭率團與會

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，今年海峽論壇大會將於十三日在福建省廈門市召開，論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟等四大交流板塊、五十八項活動。國民黨則將由副主席張榮恭率團參加。

台灣逾6成民意「維持現狀」 國台辦：大陸、台灣同屬一中

川習會後本報民意調查發現，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破六成，來到百分之六十三，創歷年調查新高。大陸國台辦昨天指，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並指大陸有充分信心團結廣大台灣同胞，攜手創造祖國統一的美好未來。

曾是王岐山大秘 黎曉宏被查

據新華社報導，中共中央紀委國家監委二日通報，中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。黎曉宏曾是大陸前國家副主席王岐山的大秘，追隨王岐山多年。

民主文教基金會民調：56.4%認為應把「對抗中國」轉為「和平相處」

三周前在北京舉行的川習會對台海局勢的影響一直受到關注。最新民調顯示，有56.4%受訪者認應把「對抗中國」轉為「和平相處」，同時，「堅持互不隸屬、一邊一國」也仍有46.1%的受訪者支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。