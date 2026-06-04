五眼聯盟示警中國間諜吸收人員 陸駐英使館：五眼聯盟是情報組織

針對「五眼聯盟」警告中國間諜威脅，陸駐英使館3日以使館發言人名義回應，稱所謂「中國間諜威脅」是無中生有、惡意誹謗，還指「五眼聯盟」是世界最大的情報組織。

陸駐英使館網站稱，英國軍情五處聯合其它「五眼聯盟」國家情報機構發布所謂「安全提醒」，聲稱中國情報部門通過虛假在線招聘等方式接觸西方國家人員，竊取軍事、政治、科技機密資訊，使館發言人表示，所謂「中國間諜威脅」指責純屬無中生有、惡意誹謗，對此予以強烈譴責。

該發言人指，「五眼聯盟」是世界最大的情報組織，成員在世界各地肆無忌憚地進行間諜竊密活動，它們才是愛好和平國家的真正威脅，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、賊喊捉賊的拙劣表演，否則只會自取其辱。」

路透報導，包括美國和英國在內的「五眼聯盟」安全機構3日發出警告，稱中國間諜正積極利用線上招聘平台招募能夠接觸敏感資訊的人員。《守護我們的秘密》（Safeguarding Our Secrets）公告稱，中國軍事情報部門利用各種專業社交網站和線上招募服務，以政府人員、軍方人員或任何能夠接觸到機密資訊的人員為目標。

另據法新社3日報導，一名涉嫌為中國從事間諜活動、在捷克被拘留的中國男記者，將在「未經授權為外國勢力從事活動」罪名下在捷克受審。捷克首都布拉格法院發言人埃利亞索娃（Katerina Eliasova）確認，法院將審理此案。這是捷克建國以來首例這類案件。

埃利亞索娃說，這名中國男子被指控「未經授權為外國勢力從事活動」，但拒絕透露審判日期等更多細節。這名男子自今年1月被拘留以來，一直處於審前羈押狀態。