37年過去 六四對他們的意義：思考、守護、拒絕遺忘

37年過去，六四對不同人意味著什麼？有人親歷槍林彈雨，至今仍思考那段歷史對中國的影響；有人帶著沉重的託付，在他鄉守護歷史；有人多年後才重新認識六四，不願遺忘。即使歲月流逝，這段歷史仍然伴隨著他們的人生。

●劉銳紹：最重要是存在與保溫

1989年6月4日，劉銳紹在北京長安街親歷六四，亦曾被子彈擦過耳際。37年過去，劉銳紹接受中央社訪問時說，對這段歷史仍記憶猶新，但不願停留在悲情之中。對他而言，六四最重要的意義，不在於個人的遭遇，而在於它對中國發展所帶來的影響。

六四發生時，劉銳紹是香港文匯報駐北京辦事處主任。六四後，中共在「平亂報告」中列出他的五大罪狀，是唯一被點名的香港記者。但他說，自己對此淡然處之，不會把個人遭遇看得太重；相比之下，他更關注六四如何影響中國的發展。

劉銳紹表示，八十年代是中國近代史的黃金年代。當時中國逐步走出文化大革命的陰影；自1979年改革開放後，除了經濟改革，政治改革亦在醞釀之中。1987年中共十三大，時任中共中央總書記趙紫陽提出政治體制改革，首次將「增加決策透明度」與「保障人民知情權」明確寫入官方政治綱領。

劉銳紹說，當時中國社會瀰漫著一股開放的氣氛。然而，六四之後，政治改革停頓下來，原有較為寬鬆的政治氣氛亦逐漸消失。

劉銳紹表示，他不會停留在六四的悲情之中，但這並不代表淡忘。對他而言，現時最重要的是「存在與保溫」—不論是對六四這段歷史，還是對個人所珍視、認為有意義的事物。

他說，每個人面對六四都有不同的方式，最重要的是按照自己的意願、能力、背景和環境，作出選擇。

●列明慧：好好播種

六四發生時，列明慧只有12歲。她接受中央社訪問時說，當時對很多事情仍一知半解，但這顆種子已悄悄埋在心裡。此後，六四一直伴隨著她成長，逐漸成為她生命的一部分。

1997年列明慧剛開始大學生活，首次參加六四燭光晚會。當時她是學生會會長，在校方反對下堅持在校園展示國殤之柱。後來她成為現已解散的香港支聯會資深義工，並於2009年創辦「六四舞台」，透過舞台劇和藝術傳承這段歷史。

年月過去，香港出現翻天覆地的變化，列明慧說，公開悼念和討論六四的空間已不復存在，歷史也可能會因此被慢慢淡忘，「如何保存歷史，是我們需要思考的問題。」

2021年10月，列明慧離開香港移民英國，繼續在當地公演「六四舞台」的劇目「5月35日」，而且更以英語版演出。她說，若想在新生代的心裡埋下這顆種子，就要思考新的方式，「我認識很多移民英國的香港小孩，已不太懂粵語，日常都使用英語；而且，再跟他們從頭說起數十年前的歷史，他們不一定聽得懂。」

近年「5月35日」先後以日語及國語版本在日本和台灣演出；今年亦有在英港人借用劇本，自資舉辦讀劇會，讓歷史在不同地方繼續流傳。

列明慧說，昔日支聯會的戰友被捕，自己身在自由的世界裡，守護歷史成了「一種很沉重的託付」。她相信，歷史像洪水，無法完全堵塞，「現在我們在風暴中，要好好保存種子，不要讓種子壞掉，待天氣好轉，種子便會發芽。」

●阿May：記憶與遺忘的角力

「對我來說，六四與香港已經是不可分割」，阿May（化名）向中央社說。

1989年六四發生時，阿May已移民海外；九十年代，她與當時很多香港人一樣，相信「五十年不變」，回流香港。她說，當時仍處於混沌狀態，只視六四為一段遙遠的歷史。

其後阿May到中國大陸工作，親眼目睹不公義的事情，令她開始重新思考過去的認知，重新認識六四。2009年她決定回香港工作，並特意趕回港參加當年6月4日的遊行。自此之後，她每年都參加燭光晚會。

阿May說，「起初是覺得我們（香港人）為天安門母親、六四死難者發聲；到近年香港發生這麼大的變化，燭光晚會消失了，身邊也有朋友被捕、坐牢。原來這一切是這麼真實。」

她說，六四令她看到，世界上有些價值必須珍惜，也有人願意為自己相信的價值付出代價。這些年來，她都會叩問自己：若面對同樣的處境，自己又願意付出多少？

阿May說，現在是記憶與遺忘的角力，「我的信仰令我知道，真理與謊言是有分別的」。她說，現在能做的，是保存記憶，「我不想離開這個世界時帶著遺憾，希望將來見到天安門母親、死難者，不會交白卷。」