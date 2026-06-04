六四前夕…香港行為藝術家執6.4米紅線遭查 維園逾20警巡邏

六四37周年之際，銅鑼灣及維園一帶警力顯著加強。3日中午起，崇光百貨及東角道一帶有大批便衣、軍裝警員及反恐特勤隊巡邏，機動部隊戰術巴士在附近戒備，怡和街防撞欄亦掛起「警察無人機執勤中」的橫額。

明報報導，過去多年均有行為藝術家在六四前夕到銅鑼灣悼念。3日下午近4時半，行為藝術家「三木」陳式森手持一條6.4米長的紅線站在崇光百貨外，約兩分鐘後擬將紅線繫於路牌柱時，隨即遭數名便衣警員截查勸離，陳式森其後自行離去。他表示，手持該長度的紅線旨在「悼念死者」，並形容自身言行被監視屬於「不正常」的狀態。

至晚上7時許，另一名藝術家陳美彤手持一個「？」形狀的氫氣球出現於崇光百貨外，停留約兩分鐘後遭警員截查並搜袋。警方隨後引導她前往港鐵站，要求她弄破氣球，並目送其入閘離開。

此外，已解散的支聯會前常委鄧岳君3日晚亦前往維園。他於足球場外的「家鄉市集」鐵欄外，逐一默念「天安門母親」死難者名冊內記錄的202名死難者名字，隨後步向港鐵站，沿途有警員跟著。鄧岳君表示，留意到該活動全名包含「嘉年華」三字，認為在該空間使用相關字眼辦活動並不適合，感覺「刺耳」。

由多個同鄉社團主辦的「同鄉社團家鄉市集嘉年華」3日於維園揭幕，展期至6月7日，今年攤位數量為歷屆之最。這亦是維園連續第四年橫跨六四日子辦市集。現場設有安檢程序，入夜後外圍有至少20名便衣及軍裝警員加強巡邏。

今年市集占用維園大部分足球場、籃球場及半個中央草坪。未作市集用途的球場、半個中央草坪亦遭圍封。

對於維園連續數年在六四期間舉辦市集，公眾與商戶反應不一。居於附近的居民楊先生表示，以往該處有燭光悼念，現在則「像唱大戲」。在場內售賣雞肉的檔指出舉辦市集有助刺激經濟。入場消費的兩位女士則形容該議題「比較敏感」，認為大眾應放下仇恨、向前看，不需重提往事。