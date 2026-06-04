聽新聞
0:00 / 0:00

海峽論壇13日登場 國民黨由張榮恭率團與會

聯合報／ 特派記者陳宥菘、記者鄭媁／北京—台北連線報導
第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，圖為去年第十七屆海峽論壇大會。圖／聯合報系資料照片
第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，圖為去年第十七屆海峽論壇大會。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，今年海峽論壇大會將於十三日在福建省廈門市召開，論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟等四大交流板塊、五十八項活動。國民黨則將由副主席張榮恭率團參加。

朱鳳蓮昨在例行記者會上指出，第十八屆海峽論壇將於六月中旬在福建舉辦，論壇主會場設在廈門，福建相關的設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。本屆論壇仍持「民間性、草根性、廣泛性」定位，並在四大板塊下設有五十八項活動，規模較去年略增二場，而活動定位、主題與交流板塊皆與往年一致。

國民黨方面昨天宣布，將由張榮恭率團赴廈門出席今年的海峽論壇，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等。

陸方按例會由政治局常委、全國政協主席王滬寧出席大會並致詞，也在論壇期間發布一系列對台政策措施與合作項目。本屆論壇在四月國共會談、中台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施後舉辦，會否有推進落實「十項措施」的新舉措，值得關注。

去年海峽論壇，我方雖有前總統馬英九首次出席，但在「賴十七條」與國內政壇「大罷免」浪潮等因素下，罕見沒有地方縣市首長與會。當時王滬寧在會晤時盛讚馬英九「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。本報記者昨詢問，今年會否有縣市長參加海峽論壇，朱鳳蓮未正面回應，僅重申將邀請台灣「有關政黨代表」以及工會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士參加。在年底即將舉行地方大選背景下，若有縣市長出席勢必牽動選情。

針對海峽論壇，陸委會已定調是中共對台大型統戰平台，去年發布新聞稿說明政策立場，禁止中央機關人員參加，建議地方政府「勿出席」相關活動、也建議地方政府「不予核准」所屬人員出席相關活動。

中共中央二○二三年發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」後，截至目前大陸福建省已累計發布五批共七十四項舉措。

海峽論壇 張榮恭 國民黨

延伸閱讀

海峽論壇月中登場 陸國台辦：聚焦基層、青年、文化、經濟交流

回應鄭麗文訪美 陸國台辦：兩岸中國人有能力解決好自己的事

鄭麗文稱若無鄭習會只是陽春主席 吳崢：遺憾

鄭麗文率團訪美深夜啟程 將拜會美方官員、智庫及國會議員

相關新聞

中日持續緊張…31條赴日航線5月取消全部航班 取消率達37.6%

中日關係持續緊張，航班管家DAST最新統計顯示，5月共有31條中日航線取消全部航班，較4月有所增加。整個5月中國赴日本共...

海峽論壇13日登場 國民黨由張榮恭率團與會

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，今年海峽論壇大會將於十三日在福建省廈門市召開，論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟等四大交流板塊、五十八項活動。國民黨則將由副主席張榮恭率團參加。

台灣逾6成民意「維持現狀」 國台辦：大陸、台灣同屬一中

川習會後本報民意調查發現，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破六成，來到百分之六十三，創歷年調查新高。大陸國台辦昨天指，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並指大陸有充分信心團結廣大台灣同胞，攜手創造祖國統一的美好未來。

共軍湖北艦赴南海實戰化訓練

中共「南部戰區」宣布，第四艘○七五型兩棲攻擊艦「湖北艦」五月下旬赴南海某海域展開實戰化訓練，過程中臨機嵌入空中「敵情」與損管等特情演練，強調貼近實戰環境、檢驗艦艇作戰效能與官兵應變能力。相關演訓釋出之際，周邊海域局勢亦持續升溫。

緬外長將訪陸 大陸外交部：中緬將探討深化四大全球倡議框架內合作

緬甸外交部長丁貌瑞（Tin Maung Swe）將於本周到中國大陸訪問，大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，丁貌瑞將於4日至6日對中國進行正式訪問，並稱這充分體現雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度，並期待與緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作。

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

美國《紐約時報》駐京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭大陸驅逐出境後，美國國務院1日表示，將對大陸系統性打壓美國新聞報導的行為予以堅決反制。大陸外交部對此回應稱，美方講對等待遇，這正是中方的關切，並指中美媒體問題始作俑者是美方，同時還批評美國限制大陸記者採訪權利、對大陸媒體貼標籤，呼籲落實共識、保障記者權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。