海峽論壇13日登場 國民黨由張榮恭率團與會

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，今年海峽論壇大會將於十三日在福建省廈門市召開，論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟等四大交流板塊、五十八項活動。國民黨則將由副主席張榮恭率團參加。

朱鳳蓮昨在例行記者會上指出，第十八屆海峽論壇將於六月中旬在福建舉辦，論壇主會場設在廈門，福建相關的設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。本屆論壇仍持「民間性、草根性、廣泛性」定位，並在四大板塊下設有五十八項活動，規模較去年略增二場，而活動定位、主題與交流板塊皆與往年一致。

國民黨方面昨天宣布，將由張榮恭率團赴廈門出席今年的海峽論壇，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等。

陸方按例會由政治局常委、全國政協主席王滬寧出席大會並致詞，也在論壇期間發布一系列對台政策措施與合作項目。本屆論壇在四月國共會談、中台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施後舉辦，會否有推進落實「十項措施」的新舉措，值得關注。

去年海峽論壇，我方雖有前總統馬英九首次出席，但在「賴十七條」與國內政壇「大罷免」浪潮等因素下，罕見沒有地方縣市首長與會。當時王滬寧在會晤時盛讚馬英九「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。本報記者昨詢問，今年會否有縣市長參加海峽論壇，朱鳳蓮未正面回應，僅重申將邀請台灣「有關政黨代表」以及工會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士參加。在年底即將舉行地方大選背景下，若有縣市長出席勢必牽動選情。

針對海峽論壇，陸委會已定調是中共對台大型統戰平台，去年發布新聞稿說明政策立場，禁止中央機關人員參加，建議地方政府「勿出席」相關活動、也建議地方政府「不予核准」所屬人員出席相關活動。

中共中央二○二三年發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」後，截至目前大陸福建省已累計發布五批共七十四項舉措。