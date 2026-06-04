台灣逾6成民意「維持現狀」 國台辦：大陸、台灣同屬一中

川習會後本報民意調查發現，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破六成，來到百分之六十三，創歷年調查新高。大陸國台辦昨天指，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並指大陸有充分信心團結廣大台灣同胞，攜手創造祖國統一的美好未來。

本報於五月底進行的民調結果顯示，台灣民眾主張「永遠維持現狀」比去年增加八個百分點，達百分之六十三，是二○一○年以來歷次調查的最高點；主張獨立的民眾下降至百分之廿一、主張統一下降至百分之十，雙雙創歷年新低。

針對大陸是否同意兩岸「維持現狀」，國台辦發言人朱鳳蓮昨日在記者會上回應稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。朱鳳蓮表示，「實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，任何人任何勢力都無法阻擋」。

另就陸委會副主委沈有忠近日稱，民調顯示有八成台灣民眾不願接受「一國兩制」，堅持台灣的未來應由兩千三百萬台灣人民共同決定。朱鳳蓮表示，「台灣是中國的台灣，台灣的未來『只能也必須』由包括台灣同胞在內的十四億多中國人民共同決定」。

她強調，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「越來越多台灣有識之士已經不受民進黨當局裹挾欺騙，支持兩岸和平統一，逐步認識和思考『一國兩制』的好處，通過各種方式為『兩制台灣方案』建言獻策」，相信「兩制台灣方案」將會得到更充分的討論和展現。