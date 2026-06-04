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平陸運河9月通航 深化內陸與東協經貿

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸近年最重要的內河航運工程之一「平陸運河」，昨日上午全線通水，全面進入有水調試階段。該運河預計將於今年九月通航。分析指出，平陸運河除可降低物流成本外，也有助中國大陸內陸地區更快連接全球海運網絡，深化與東協的經貿往來。

平陸運河是西部陸海新通道骨幹工程，全長一三四點二公里，北起廣西橫州市平塘江口，經靈山縣陸屋鎮、沿欽江進入北部灣，建成後把西江幹流和北部灣直接連在一起，將成為中國大陸西南地區最短出海通道，可通航五千噸級船舶。

該運河是中共建政以來第一條國家層面統籌的「通江達海」運河工程，也號稱是京杭大運河後，一千多年來的第一條運河。總投資人民幣七二七億元（約合新台幣三千三百億元），於二○二二年八月開工建設。完工後，西南地區貨物經平陸運河出海，比經廣州港出海縮短內河航程五六○公里以上，估計每年可節省運輸成本約人民幣五十二億元。

運河起點到終點的水位落差六十五公尺，為克服落差，保障船舶通行，工程建設了馬道、企石、青年三大梯級樞紐進行調節。而南寧港是平陸運河江側起點的「第一承運港」，運河通航後，產品就可以直接通過運河從北部灣出海，物流成本將下降。

據香港南華早報，平陸運河該工程的目的是要讓中國大陸相對欠發達的內陸地區，能更快速、更便利地連接全球海運航線，藉此帶動當地產業發展，並加強與東協之間的貿易往來。

美國外交政策智庫卡內基國際和平基金會旗下「Carnegie China」曾分析指出，平陸運河能讓廣西減少對廣東的依賴，進一步強化北部灣港的地位。隨著中美經濟緊張局勢持續、中國大陸與東協貿易額不斷成長，《區域全面經濟夥伴關係協定》進一步促進東協經濟整合，平陸運河也將對中國大陸與東南亞之間的關係產生重要影響。

中國大陸 廣西 大陸

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