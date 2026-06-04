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共軍湖北艦赴南海實戰化訓練

聯合報／ 記者張鈺琪、特派記者陳宥菘／連線報導

中共「南部戰區」宣布，第四艘○七五型兩棲攻擊艦「湖北艦」五月下旬赴南海某海域展開實戰化訓練，過程中臨機嵌入空中「敵情」與損管等特情演練，強調貼近實戰環境、檢驗艦艇作戰效能與官兵應變能力。相關演訓釋出之際，周邊海域局勢亦持續升溫。

解放軍「南部戰區」二日發布消息，南部戰區海軍某登陸艦支隊湖北艦，五月下旬赴南海某海域展開海上訓練。在為期數天的海上訓練中，湖北艦全程緊貼實戰，臨機嵌入多個特情，展開艦載機起降、艦艇損管等課目訓練，演練過程中還設置「艦載機中彈起火，有人員受傷」、炮彈直擊「敵軍」空中目標等情境。

央視軍事曾報導，○七五型兩棲攻擊艦最大排水量超過四萬噸，可同時起降多架艦載直升機，並搭載氣墊艇、坦克車等裝備。值得注意的是，相關演訓公布之際，周邊海上局勢持續升溫。菲律賓國防部長鐵歐多洛近日在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」概念，稱菲律賓將運用戰略地理位置維護海上秩序，阻中國海上擴張。

日本與菲律賓五月廿八日也宣布啟動「專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發大陸海警一日派艦至台灣東部海域巡查反制。大陸國台辦朱鳳蓮昨強調，兩岸應站穩民族立場，共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益。

對於賴政府起初對日菲的做法表達「肯定」，朱鳳蓮批評，「民進黨當局」膽敢貼靠外部勢力、出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰。本報記者追問，日菲未來如果推進談判，大陸方面是否研擬在台灣東部海域附近開展「常態化」執法巡查或其他行動？朱鳳蓮重申上述立場，並表示大陸海警在相關海域依法執法巡查，維護海上作業秩序，保障兩岸漁民的生命財產安全，是「正常的」履職行為。

南海 共軍 解放軍

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