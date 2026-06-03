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六四37周年前夕 陸委會籲北京早日啟動政治體制改革

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
「六四事件」37周年前夕，陸委會發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革。記者張鈺琪／攝影
「六四事件」37周年前夕，陸委會發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革。記者張鈺琪／攝影

明天是「六四事件」37周年，陸委會晚間發表聲明，呼籲北京當局正視歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利與公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革；同時也要求北京尊重台灣人民對民主制度的堅持與選擇，停止對台恫嚇脅迫。

「六四事件」37周年前夕，陸委會今（3）日晚透過新聞稿發表聲明，呼籲北京當局應正視「六四事件」的歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革，不再以一黨專政模式控制國家，才能確實保障基本人權，實現真正的文明社會。

陸委會指出，北京當局每年高調紀念「五四運動」，讚揚青年進步精神，卻始終未能正確評價37年前同樣懷抱愛國赤誠、反腐求變的六四青年，還給他們公道正義。這種雙重標準及對歷史記憶的集體封鎖，無助於化解當前中國大陸各式社會問題及深層矛盾，更拉大與普世價值的距離。

陸委會強調，今年也是中華民國實施總統直選30周年，30年來台灣人民透過和平的民主實踐與政黨輪替，證明了自由民主的治理架構與生活方式，不僅在華人社會深耕茁壯，更是全人類文明不可或缺的寶貴資產，體現了民主不僅沒有水土不服的問題，更是國家長治久安與社會繁榮的最佳選項。

陸委會並呼籲北京當局尊重台灣人民對民主制度的堅持與選擇，停止對台恫嚇脅迫手段，唯有中國大陸內部人權狀況獲得實質改善，並透過對等、尊嚴的理性溝通對話，才能化解對立、重建兩岸互信。

六四 北京 陸委會

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