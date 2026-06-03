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中日持續緊張…31條赴日航線5月取消全部航班 取消率達37.6%
中日關係持續緊張，航班管家DAST最新統計顯示，5月共有31條中日航線取消全部航班，較4月有所增加。整個5月中國赴日本共有1592個航班取消，取消率為37.6%。
據陸媒第一財經報導，5月共有31條中日航線取消全部航班，整個5月中國赴日本共有1592個航班取消，取消率為37.6%。4月則有30條中日航線取消全部航班，共有1543個航班取消，取消率為37.7%。
日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，北京呼籲民眾避免赴日。日本共同社日前報導，除了赴日的中國遊客大跌，日本人赴中國旅行的規模也銳減，近期遊客退訂潮湧現，加上中日航班大幅削減，日本遊客數量暴跌9成。
中日關係持續緊張。據日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎5月31日在亞洲安全論壇「香格里拉對話」演說時，意有所指地針對北京當局先前批評日本「新型軍國主義」提出反駁，表示「持有大量核武與戰略轟炸機的國家，稱呼沒有這兩樣東西的日本為『新型軍國主義』很奇怪」。
北京方面率團參與的共軍國防大學教授孟祥青則批評日本，「如今仍有一些勢力公然美化戰爭罪行、宣揚錯誤二戰史觀，妄圖為侵略歷史翻案，甚至突破戰後和平體制約束」。
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