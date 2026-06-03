中日持續緊張…31條赴日航線5月取消全部航班 取消率達37.6%

在中美科技競爭持續升溫之際，中國正從面對西方技術封鎖的「被動防守」，逐步轉向掌握核心技術後的「主動管控」。據觀察者網引述香港南華早報報導，中國科研團隊完成一項具有指標意義的研究，首次提出涵蓋63個科技領域的技術出口管制識別框架，並列出具備戰略敏感性或全球競爭優勢的技術清單，未來可能成為中國建立自主技術出口管理制度的重要參考。

2026-06-03 14:30