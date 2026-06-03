六四37周年前夕 陸委會呼籲中共推動政體改革

六四事件將滿37周年。陸委會今晚發表聲明，呼籲北京正視六四事件歷史事實，回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日推動政體改革。

大陸委員會（陸委會）3日晚透過新聞稿表示，呼籲北京回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革，不再以一黨專政模式控制國家，才能確實保障基本人權，實現真正的文明社會。

陸委會指出，北京每年高調紀念五四運動，讚揚青年進步精神，卻始終未能正確評價37年前同樣懷抱愛國赤誠、反腐求變的六四青年，還給他們公道正義。這種雙重標準與對歷史記憶的集體封鎖，無助於化解目前中國大陸各式社會問題及深層矛盾，更拉大與普世價值的距離。

陸委會強調，中華民國實施總統直選今年滿30周年，台灣人民透過和平的民主實踐與政黨輪替，證明自由民主的治理架構與生活方式，不僅在華人社會深耕茁壯，更是全人類文明不可或缺的寶貴資產，體現民主不僅沒有水土不服問題，更是國家長治久安與社會繁榮的最佳選項。

陸委會呼籲，北京應尊重台灣人民對於民主制度的堅持與選擇，停止對台採取恫嚇脅迫手段，唯有中國大陸內部人權狀況獲得實質改善，兩岸透過對等、尊嚴的理性溝通對話，才能化解對立、重建兩岸互信。