快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

緬外長將訪陸 大陸外交部：中緬將探討深化四大全球倡議框架內合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，緬甸外交部長丁貌瑞將於6月4日至6日對中國進行正式訪問。（美聯社）
大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，緬甸外交部長丁貌瑞將於6月4日至6日對中國進行正式訪問。（美聯社）

緬甸外交部長丁貌瑞（Tin Maung Swe）將於本周到中國大陸訪問，大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，丁貌瑞將於4日至6日對中國進行正式訪問，並稱這充分體現雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度，並期待與緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由毛寧主持。針對丁貌瑞4日至6日對中國的正式訪問，毛寧指出，中國和緬甸是傳統友好鄰邦和命運共同體，建交76年來，雙方弘揚「胞波」情誼，秉持共同倡導的和平共處五項原則精神，同甘共苦，守望相助，持續深化全面戰略合作，給兩國人民帶來實實在在的利益。

毛寧提到，緬甸新政府履職後，王毅4月底訪緬，就發展中緬友好關係，推進各領域務實合作，同緬甸深入交換意見，達成積極共識。

毛寧指出，丁貌瑞外長此訪是他就任外長之後首次訪華，將實現兩國外長短時間內互訪，充分體現了雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度。中國期待屆時同緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作，推動中緬命運共同體建設取得更多的務實成果。

據人民網，所謂「四大全球倡議」是指大陸國家主席習近平近年陸續提出的，主要指：全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與全球治理倡議。該倡議目標在為應對當前國際挑戰、完善全球體系提供中國方案，並推動建構人類命運共同體。

此前，大陸外交部長王毅4月下旬到緬甸訪問，並於4月25與緬甸總統敏昂萊在奈比多會晤。期間，王毅還與緬甸外長丁貌瑞舉行會談。

外交部 大陸 緬甸 王毅

延伸閱讀

大陸外交事務繁忙！寮國、英國、巴西等政要輪番訪中

王毅會英外相 英：對台政策不變

習近平將訪問北韓？消息指機率不高 中方外交事務繁忙

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

相關新聞

台灣逾6成民意盼兩岸「永遠維持現狀」 陸國台辦「這麼說」

川習會後本報民意調查發現，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破六成，來到63%，創歷年調查新高。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天指，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並指大陸有充分信心團結廣大台灣同胞，攜手創造祖國統一的美好未來。

脫口秀俱樂部「卡米地」遭潑穢物 陸國台辦否認跨境鎮壓

北市「卡米地喜劇俱樂部」上月29日遭潑穢物，外界關注恐涉及中共跨境鎮壓。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天予以否認，指相關說法「完全是無稽之談」。

緬外長將訪陸 大陸外交部：中緬將探討深化四大全球倡議框架內合作

緬甸外交部長丁貌瑞（Tin Maung Swe）將於本周到中國大陸訪問，大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，丁貌瑞將於4日至6日對中國進行正式訪問，並稱這充分體現雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度，並期待與緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作。

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

美國《紐約時報》駐京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭大陸驅逐出境後，美國國務院1日表示，將對大陸系統性打壓美國新聞報導的行為予以堅決反制。大陸外交部對此回應稱，美方講對等待遇，這正是中方的關切，並指中美媒體問題始作俑者是美方，同時還批評美國限制大陸記者採訪權利、對大陸媒體貼標籤，呼籲落實共識、保障記者權益。

劍指美國？中科研團隊列63項限制出口技術清單 含AI、量子通信

在中美科技競爭持續升溫之際，中國正從面對西方技術封鎖的「被動防守」，逐步轉向掌握核心技術後的「主動管控」。據觀察者網引述香港南華早報報導，中國科研團隊完成一項具有指標意義的研究，首次提出涵蓋63個科技領域的技術出口管制識別框架，並列出具備戰略敏感性或全球競爭優勢的技術清單，未來可能成為中國建立自主技術出口管理制度的重要參考。

從摔拍少年到國乒隊長 26歲王楚欽接棒 馬龍則轉入這裡…

中國男乒迎來歷史性傳承時刻。倫敦世乒賽結束後，中國乒乓球隊在隊內總結會上宣布，擔任男隊隊長長達12年的馬龍卸下隊長職務，由26歲的王楚欽接任隊長、梁靖崑擔任副隊長。這不僅代表國乒完成新老交替，也象徵「後馬龍時代」正式開啟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。