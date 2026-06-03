緬外長將訪陸 大陸外交部：中緬將探討深化四大全球倡議框架內合作

緬甸外交部長丁貌瑞（Tin Maung Swe）將於本周到中國大陸訪問，大陸外交部3日下午宣布，應大陸外交部長王毅邀請，丁貌瑞將於4日至6日對中國進行正式訪問，並稱這充分體現雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度，並期待與緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由毛寧主持。針對丁貌瑞4日至6日對中國的正式訪問，毛寧指出，中國和緬甸是傳統友好鄰邦和命運共同體，建交76年來，雙方弘揚「胞波」情誼，秉持共同倡導的和平共處五項原則精神，同甘共苦，守望相助，持續深化全面戰略合作，給兩國人民帶來實實在在的利益。

毛寧提到，緬甸新政府履職後，王毅4月底訪緬，就發展中緬友好關係，推進各領域務實合作，同緬甸深入交換意見，達成積極共識。

毛寧指出，丁貌瑞外長此訪是他就任外長之後首次訪華，將實現兩國外長短時間內互訪，充分體現了雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度。中國期待屆時同緬甸探討深化四大全球倡議框架內的合作，推動中緬命運共同體建設取得更多的務實成果。

據人民網，所謂「四大全球倡議」是指大陸國家主席習近平近年陸續提出的，主要指：全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與全球治理倡議。該倡議目標在為應對當前國際挑戰、完善全球體系提供中國方案，並推動建構人類命運共同體。

此前，大陸外交部長王毅4月下旬到緬甸訪問，並於4月25與緬甸總統敏昂萊在奈比多會晤。期間，王毅還與緬甸外長丁貌瑞舉行會談。