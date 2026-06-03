紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

美國《紐約時報》駐京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭大陸驅逐出境後，美國國務院1日表示，將對大陸系統性打壓美國新聞報導的行為予以堅決反制。大陸外交部對此回應稱，美方講對等待遇，這正是中方的關切，並指中美媒體問題始作俑者是美方，同時還批評美國限制大陸記者採訪權利、對大陸媒體貼標籤，呼籲落實共識、保障記者權益。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由毛寧主持。有記者提問，我們注意到美國國務院發言人稱，本屆美國政府對言論自由有著堅定的承諾，不接受中國對美國媒體持續缺乏對等待遇。該發言人更聲稱中國長期以來對包括美國記者在內的在華記者施加多種限制，請問中方對此有何評論。

毛寧表示，此前我的同事已經就有關問題闡明了立場。美方講對等待遇，這正是中方的關切。「中美媒體問題的始作俑者是美方」，雙方達成三項共識以來，中方完整落實為美國記者來華採訪報導提供簽證等各方面的便利。

毛寧接著說，然而中國駐美記者正常採訪權利遭到嚴重限制，幾乎沒有中國記者獲得白宮線下採訪機會，簽證居留許可經常遭到無故拖延，多名記者被迫回國。她再指，中國記者申請赴美短期簽證、短期採訪，也很少獲得批准，並質問「這難道是對等待遇嗎？」

毛寧批評，「美方講言論自由，但在美國的中國媒體被貼上外國代理人、外國使團等政治標籤，這就是美方所謂的言論自由。」她呼籲，美方應以實際行動落實雙方共識，保障中國記者在美國正常工作生活的合法權益。

本周稍早，大陸外交部發言人林劍1日稱，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

此前，據美國之音，美國國務院發言人1日發出聲明稱，將對中國系統性打壓美國新聞報導的行為予以堅決反制。此前，北京方面驅逐了一名《紐約時報》駐華記者。美方隨後撤銷新華社的一名駐美記者的簽證。

聲明中再指，本屆政府對言論自由有著最堅定的承諾。「我們將繼續堅持基於公平與對等建立與中國的關係，並將美國人民置於優先。我們不能接受中國對美國媒體持續缺乏對等待遇，也不會接受中國當局任何將美國媒體噤聲的行為。」

發言人還說，「中國長期以來對在華工作的外國記者施加繁重限制，包括供職於美國媒體機構的記者。記者們普遍反映遭受騷擾、監控和恐嚇，尤其是在報導中國共產黨認為『敏感』的議題時。」