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台灣逾6成民意盼兩岸「永遠維持現狀」 陸國台辦「這麼說」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦3日上午召開例行記者會，發言人朱鳳蓮主持。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦3日上午召開例行記者會，發言人朱鳳蓮主持。記者陳宥菘／攝影

川習會後本報民意調查發現，在統獨議題上，台灣民眾主張「永遠維持現狀」者首度突破六成，來到63%，創歷年調查新高。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天指，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並指大陸有充分信心團結廣大台灣同胞，攜手創造祖國統一的美好未來。

本報民調顯示，台灣民眾主張「永遠維持現狀」達到63%，比去年增加8個百分點，是2010年以來歷次調查的最高點；主張獨立的民眾下降至21%、主張統一下降至10%，雙雙創歷年新低。

針對國台辦如何解讀民調結果，大陸是否同意兩岸「維持現狀」，朱鳳蓮3日在記者會上回應稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

她並稱，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。

朱鳳蓮表示，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，任何人任何勢力都無法阻擋。我們堅信，會有越來越多台灣同胞深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。我們有充分信心團結廣大台灣同胞共同開闢兩岸關係新前景，攜手創造民族復興、祖國統一的美好未來。

這次調查於5月22至27日晚間進行，成功訪問了1,068位成年民眾，另592人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

國台辦 兩岸 朱鳳蓮

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