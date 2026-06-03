脫口秀俱樂部「卡米地」遭潑穢物 陸國台辦否認跨境鎮壓

北市「卡米地喜劇俱樂部」上月29日遭潑穢物，外界關注恐涉及中共跨境鎮壓。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天予以否認，指相關說法「完全是無稽之談」。

「卡米地」事件被認為可能與脫口秀演員黃逸豪曾公開諷刺大陸領導人習近平有關。大陸國台辦今天舉行記者會，台灣媒體關切此案。

朱鳳蓮表示，她不了解事件的的具體情況，但需要指出兩點，第一，「台獨」是絕路，人們鄙之、唾之、棄之，這是民意的表達。她稱，所謂「跨境鎮壓」是轉移視線的拙劣伎倆，是別有用心的蓄意抹黑。

她接著指，第二，兩岸交流的主軸是基於「兩岸一家親」的誠意互動，是民心所向、大勢所趨，深化兩岸融合發展，就是要促進兩岸同胞相互瞭解，攜手發展。

「卡米地」事件後，陸委會5月30日透過書面表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件危害社會治安與秩序，堅定反制任何境外敵對勢力藉由任何形式對台灣進行跨境鎮壓。政府有關機關對於該案相當重視，已經透過跨部會平台合作進行了解，將依後續查處事證展開偵辦工作。