賴總統示警用TikTok、小紅書「會把中國當好人」 陸國台辦回應了

針對台灣年輕世代使用大陸社群平台TikTok、小紅書，賴清德總統日前在青年論壇上表示，若沒妥善解決，「假以時日，台灣可能就沒有守護民主的意志，會把中國當作一個好人」。大陸國台辦今天批評，這表明其「心虛膽寒」，無論「賴當局」如何處心積慮破壞兩岸交流交融，都不會得逞。

賴清德5月30日出席一場青年論壇，針對康橋中學學生談到TikTok、小紅書對台灣的影響，認為長期下來會削弱民主認同，主張要以批判性教育重建民主防線，想法獲得賴總統認可。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日在記者會上稱，大陸同胞對於台灣同胞，不僅是好人，更是親人、家人。台灣同胞特別是台灣青年越來越喜歡用大陸社交軟體，是因為他們可以用這些社交軟體，享受更多生活體驗和自由表達的機會。

朱鳳蓮接著說，他們分享美食美景，會收獲滿屏「好想去看看」的熱情互動；他們發帖尋親，會有許多大陸網友熱情響應提供線索；他們想交流學習，會刷到各類筆記教程，甚至「手把手」的遠程教導。所有溫暖交集的瞬間，都是兩岸網友共享共創的雙向奔赴，是「兩岸一家親」的生動體現。

朱批評，大陸社交軟體助力台灣青年成長、發展、圓夢，而「賴清德當局」卻不斷進行抹黑，甚至對台灣青年進行恐嚇、威脅，表明其心虛膽寒。「無論賴當局如何處心積慮破壞兩岸交流交融，都不會得逞。」