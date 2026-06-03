回應鄭麗文訪美 陸國台辦：兩岸中國人有能力解決好自己的事

國民黨主席鄭麗文本周一開啟訪美行程，實現她早前所提「先陸後美」的出訪規畫，並將此行定調深化兩岸與區域和平穩定。大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日表示，大陸對待台灣對外交往的立場是一貫的、明確的，即按「一個中國原則」處理。兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情。

針對陸方如何看待鄭麗文此次訪美，是否有助於美中台三邊避免誤判，朱鳳蓮3日在例行記者會上做出上述回應。

她並重申，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強同中國國民黨在內的台灣各政黨團體各界人士交流溝通，共同為台海謀和平，為同胞謀和平，為民族謀幸福。

美國總統川普日前稱，尚待批准的140億美元對台軍售是很好的談判籌碼。美國國務卿魯比歐2日在國會聽證會上表示，華府對台政策沒有改變，他也說，尚待批准140億美元對台軍售仍在審查中。

對此朱鳳蓮稱，大陸堅決反對美國同「中國台灣地區」開展任何形式的軍事聯繫，以武謀獨是絕路，改變不了台獨必然敗亡的結局，阻擋不了祖國終將統一的大勢。她敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。