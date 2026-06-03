反制日菲畫界...陸海警赴我東部外海巡查 國台辦：維護漁民安全

日本與菲律賓日前宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，大陸海警1日派艦至台灣東部海域巡查反制。大陸國台辦今天強調，兩岸應站穩民族立場，共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益，並稱大陸海警的行動是為維護海上作業秩序、保障兩岸漁民生命財產安全的「正常履職行為」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日主持例行記者會。針對日菲啟動海域畫界談判，她稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。」她指，日本、菲律賓宣布的擬畫界海域位於「中國台灣島」以東，其所謂畫界談判「嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。」

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場，堅持民族大義，共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益。

對於賴政府起初對日菲的做法表達「肯定」，朱鳳蓮批評，「民進黨當局」膽敢貼靠外部勢力、出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰。

本報記者追問，日菲未來如果推進談判，大陸方面是否研擬在台灣東部海域附近開展「常態化」執法巡查或其他行動？朱鳳蓮重申上述立場，並表示大陸海警部門在相關海域依法開展執法巡查，維護海上作業秩序，保障兩岸漁民的生命財產安全，是「正常的」履職行為。

日、菲啟動畫界談判的背景是，日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島，距離不足400浬，雙方主張200浬EEZ在法理與空間上產生重疊。而該重疊區域位於台灣東方至東南方外海，與台灣依法主張的EEZ範圍亦有重疊。

我外交部1日先是對日、菲作法表達肯定，但2日改口表示已責成相關駐外館處，請駐在國說明詳情，並請兩國不應排除或損及台灣權利與利益，與台灣進行協商。