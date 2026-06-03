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海峽論壇月中登場 陸國台辦：聚焦基層、青年、文化、經濟交流
大陸國台辦今天宣布，今年度海峽論壇大會將於6月13日舉辦，強調論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟4大交流板塊。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日上午在新聞發布會上表示，第18屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，6月13日舉辦論壇大會。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。
她指出，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊58項活動。據了解，今年活動定位、主題與交流板塊皆與往年一致。
去年海峽論壇邀請前總統馬英九出席，但罕見沒有台灣地方縣市首長與會。針對今年度台灣嘉賓出席情況，朱鳳蓮僅表示，將邀請台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士參加，但未透露更多細節。
針對海峽論壇，陸委會近年均重申同樣立場，強調這是中共對台統戰平台，禁止中央機關人員參加，去年特別建議地方政府「勿出席」相關活動、建議地方政府「不予核准」所屬人員出席相關活動。
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