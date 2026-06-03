海峽論壇月中登場 陸國台辦：聚焦基層、青年、文化、經濟交流

中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《明報》3日「中國透視」專欄文章指，近年大陸前國家副主席王岐山多名舊部接連遭查，黎曉宏作為王岐山昔日重要舊部，其落馬並不意外。而最耐人尋味的是，曾主筆金融反腐理論的黎曉宏與董宏，如今竟先後成為被調查對象，文章嘆「剃人頭者，人亦剃其頭」。

2026-06-03 09:13