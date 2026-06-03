局勢升溫！中共湖北艦赴南海訓練「檢驗作戰效能」

中共「南部戰區」2日宣布，「湖北艦」於5月下旬赴南海某海域展開實戰化訓練，過程中臨機嵌入「敵情」與損管等特情演練，強調貼近實戰環境、檢驗艦艇作戰效能與官兵應變能力。值得注意的是，相關演訓釋出之際，周邊區域海上局勢亦持續升溫。

南部戰區公眾號2日發布消息指出，南部戰區海軍某登陸艦支隊湖北艦，於5月下旬赴南海某海域開展海上訓練。南部戰區表示，「海風獵獵，硝煙瀰漫」，湖北艦抵達訓練海區後不久後，雷達部位報告「敵情」，「發現不明空中目標」。當目標進入副炮射程後，副炮兵依令開火，炮彈呼嘯直擊「敵（軍）」空中目標。

南部戰區在演練時還有「艦載機中彈起火，有人員受傷」的預設。同時，在空中威脅剛解除，新的特情再次傳來。損管隊員撲滅明火並營救「受傷人員」。

南部戰區稱，在為期數天的海上訓練中，湖北艦全程緊貼實戰，臨機嵌入多個特情，展開艦載機起降、艦艇損管等課目訓練，在檢驗艦艇作戰效能的同時，錘鍊官兵技戰術水準。

在此同時，菲律賓國防部長鐵歐多洛近日在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，強調菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，阻止中國海上擴張。另，日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。

舷號34的湖北艦於2025年8月1日中共建軍節當日正式亮相。央視軍事當時報導，075型兩棲攻擊艦是大陸自主研發，最大排水量超過4萬噸，採用直通甲板，大幅提高甲板作業面積，可同時起降多架艦載直升機，裝載艙室可以裝載氣墊艇、坦克車、裝甲車等。

報導並稱，作為大型兩棲作戰平台，075型兩棲攻擊艦，擁有強大的作戰能力，和優秀的制空、制海能力，使共軍海軍兩棲作戰力量、立體登陸作戰能力得到提升。從舷號31的海南艦、32廣西艦、33安徽艦，到34的湖北艦，目前，共軍已有4艘075型兩棲攻擊艦亮相進行演訓任務。