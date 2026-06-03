快訊

獨／Google Store設日本直營店…會有台灣實體店嗎？Google官方回應了

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

聽新聞
0:00 / 0:00

局勢升溫！中共湖北艦赴南海訓練「檢驗作戰效能」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共南部戰區指出，湖北艦於5月下旬於南海某海域展開為期數天的實戰化海上訓練。圖／取自南部戰區公眾號
中共南部戰區指出，湖北艦於5月下旬於南海某海域展開為期數天的實戰化海上訓練。圖／取自南部戰區公眾號

中共「南部戰區」2日宣布，「湖北艦」於5月下旬赴南海某海域展開實戰化訓練，過程中臨機嵌入「敵情」與損管等特情演練，強調貼近實戰環境、檢驗艦艇作戰效能與官兵應變能力。值得注意的是，相關演訓釋出之際，周邊區域海上局勢亦持續升溫。

南部戰區公眾號2日發布消息指出，南部戰區海軍某登陸艦支隊湖北艦，於5月下旬赴南海某海域開展海上訓練。南部戰區表示，「海風獵獵，硝煙瀰漫」，湖北艦抵達訓練海區後不久後，雷達部位報告「敵情」，「發現不明空中目標」。當目標進入副炮射程後，副炮兵依令開火，炮彈呼嘯直擊「敵（軍）」空中目標。

南部戰區在演練時還有「艦載機中彈起火，有人員受傷」的預設。同時，在空中威脅剛解除，新的特情再次傳來。損管隊員撲滅明火並營救「受傷人員」。

南部戰區稱，在為期數天的海上訓練中，湖北艦全程緊貼實戰，臨機嵌入多個特情，展開艦載機起降、艦艇損管等課目訓練，在檢驗艦艇作戰效能的同時，錘鍊官兵技戰術水準。

在此同時，菲律賓國防部長鐵歐多洛近日在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，強調菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，阻止中國海上擴張。另，日本與菲律賓於5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。

舷號34的湖北艦於2025年8月1日中共建軍節當日正式亮相。央視軍事當時報導，075型兩棲攻擊艦是大陸自主研發，最大排水量超過4萬噸，採用直通甲板，大幅提高甲板作業面積，可同時起降多架艦載直升機，裝載艙室可以裝載氣墊艇、坦克車、裝甲車等。

報導並稱，作為大型兩棲作戰平台，075型兩棲攻擊艦，擁有強大的作戰能力，和優秀的制空、制海能力，使共軍海軍兩棲作戰力量、立體登陸作戰能力得到提升。從舷號31的海南艦、32廣西艦、33安徽艦，到34的湖北艦，目前，共軍已有4艘075型兩棲攻擊艦亮相進行演訓任務。

公開資料顯示，舷號34的湖北艦於2025年8月1日中共建軍節當日亮相。圖／取自南部戰區公眾號
公開資料顯示，舷號34的湖北艦於2025年8月1日中共建軍節當日亮相。圖／取自南部戰區公眾號

菲律賓 中共 南海

延伸閱讀

日防衛省更新共軍遼寧艦動向 3日內載艦機起降170架次

遼寧艦艦載機3天起降約170架次 日本關注

日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制

三方包圍 陸學者：中國海警已建構環台海域治理體系

相關新聞

這三件事惹腦北京 陸官媒痛斥菲律賓「瘋狂的表演」

中國大陸與菲律賓在南海等議題持續緊張之際，具新華社背景的公眾號「牛彈琴」3日刊文稱，「國與國之間最大的危險是誤判」，並警告菲律賓「把克制當成怯懦」。文章稱「有一個鄰國正在進行瘋狂表演」，列舉三項「傷害中國人感情」事件，包括抓捕中國人、日菲海域劃界談判及菲國防部長相關言論，並稱相關行為「嚴重消磨中國耐心」，強調「耐心有限」，並警告菲律賓「三思」。

海峽論壇月中登場 陸國台辦：聚焦基層、青年、文化、經濟交流

大陸國台辦今天宣布，今年度海峽論壇大會將於6月13日舉辦，強調論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟4大交流板塊。

局勢升溫！中共湖北艦赴南海訓練「檢驗作戰效能」

中共「南部戰區」2日宣布，「湖北艦」於5月下旬赴南海某海域展開實戰化訓練，過程中臨機嵌入「敵情」與損管等特情演練，強調貼近實戰環境、檢驗艦艇作戰效能與官兵應變能力。值得注意的是，相關演訓釋出之際，周邊區域海上局勢亦持續升溫。

陸「金融反腐論」2名總撰稿人落馬 港媒：剃人頭者人亦剃其頭

中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《明報》3日「中國透視」專欄文章指，近年大陸前國家副主席王岐山多名舊部接連遭查，黎曉宏作為王岐山昔日重要舊部，其落馬並不意外。而最耐人尋味的是，曾主筆金融反腐理論的黎曉宏與董宏，如今竟先後成為被調查對象，文章嘆「剃人頭者，人亦剃其頭」。

春哥侃陸／摩天地標集「中」產出 高樓盛世倒數中？

香港仍是全球第一「高樓之都」，但已十多年沒新摩天大廈面世，年中一座香港新摩天大廈將落成，但因限制高度，排名不高。而中國大陸年內預計有四座摩天大廈現身，算是罕有的摩天大廈集中產出年，其中將有躋身全球前十者。摩天大廈展示著都會地標，顯示著經濟實力，但也有所謂摩天大樓指數的陰影。

川習會後「避免誤判」 美中首軍事磋商

大陸國防部一日深夜發布新聞稿指出，五月廿八日至廿九日中美兩軍在美國夏威夷舉行二○二六年度「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」。雙方以構建「中美建設性戰略穩定關係」重要共識為引領，在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、建設性交流，對去年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的「中美海空相遇安全行為準則」執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。