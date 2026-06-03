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陸「金融反腐論」2名總撰稿人落馬 港媒：剃人頭者人亦剃其頭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
港媒《明報》指出，由前中央巡視工作領導小組辦公室主任黎曉宏與前中央巡視組副部級巡視專員董宏擔任總撰稿的《金融反腐論》已遭下架。圖／取自微博
港媒《明報》指出，由前中央巡視工作領導小組辦公室主任黎曉宏與前中央巡視組副部級巡視專員董宏擔任總撰稿的《金融反腐論》已遭下架。圖／取自微博

中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《明報》3日「中國透視」專欄文章指，近年大陸前國家副主席王岐山多名舊部接連遭查，黎曉宏作為王岐山昔日重要舊部，其落馬並不意外。而最耐人尋味的是，曾主筆金融反腐理論的黎曉宏與董宏，如今竟先後成為被調查對象，文章嘆「剃人頭者，人亦剃其頭」。

文章以「《金融反腐論》總撰稿雙雙落馬」為題寫道，「73歲的原中央巡視辦主任黎曉宏落馬，並不令人意外！」首先是他追隨多年的原中紀委書記王岐山，手下已有多名嫡系被查。其次則是他當年金融系統的老部下齊亮、李士華，最近被中紀委帶走。

文章提到，「剃人頭者，人亦剃其頭。」在中共十八大（2022年年底）擔任中紀委書記的王岐山，見人殺人，見佛殺佛，當年在反腐風暴是官場聞風喪膽的人物。不過，近年王岐山卻有多名「大秘」被查，包括已被判死緩的董宏、田惠宇，以及今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮。

文章寫道，董宏從廣東、海南、北京一路追隨王岐山，後來擔任中央巡視組副部級巡視專員。田惠宇在王岐山執掌建設銀行時期擔任其秘書，並參與成立中金公司工作，後來擔任招商銀行行長。周亮和董宏一樣，也是追隨王20多年，曾任中紀委副秘書長、組織部部長。黎曉宏則是在北京市政府就擔任王岐山「大管家」，後來進入中紀委系統。

文指，中信建投證券公司原總裁齊亮，以及中信建投證券公司綜合管理部總經理、監事會原主席李士華被查。2人都是黎曉宏的部下。黎曉宏2004擔任華夏證券董事長，2005年擔任中信建投證券公司董事長。黎曾在《金融反腐論》中說，在時任北京市長王岐山領導下，採取重組加清算的方式處置華夏證券的金融風險，重組後設立了中信建投證券公司。

文章說，「最為諷刺的是，黎曉宏還和董宏擔任總撰稿，出版《金融反腐論》一書。」該書內容簡介稱，「本書是關於金融領域反腐理論和實踐的專著。通過多學科研究理論，深入分析了腐敗的定義、機理、文化及體制因素」，「特別是本書結合十八大以來反腐敗實踐，就巡視監督在金融反腐中的重要作用作了具體分析，對建立具有中國特色的金融反腐新機制進行了深入思考，值得廣大黨員幹部、金融從業人員和相關研究人員學習借鑒。」

如今《金融反腐論》2名總撰稿雙雙落馬，6名撰稿人當中，原中國工商銀行副行長張紅力被判死緩，齊亮則剛被帶走，「微信讀書」也已下架這本書。

中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒指出，近年王岐山多名舊部相繼落馬，黎曉宏亦被視為其重要舊部之一。圖為北京人民大會堂外。（法新社）
中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒指出，近年王岐山多名舊部相繼落馬，黎曉宏亦被視為其重要舊部之一。圖為北京人民大會堂外。（法新社）

王岐山 中共 中紀委

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