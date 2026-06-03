陸「金融反腐論」2名總撰稿人落馬 港媒：剃人頭者人亦剃其頭

中共中央紀委國家監委2日宣布，曾任中央巡視工作領導小組辦公室主任的黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《明報》3日「中國透視」專欄文章指，近年大陸前國家副主席王岐山多名舊部接連遭查，黎曉宏作為王岐山昔日重要舊部，其落馬並不意外。而最耐人尋味的是，曾主筆金融反腐理論的黎曉宏與董宏，如今竟先後成為被調查對象，文章嘆「剃人頭者，人亦剃其頭」。

文章以「《金融反腐論》總撰稿雙雙落馬」為題寫道，「73歲的原中央巡視辦主任黎曉宏落馬，並不令人意外！」首先是他追隨多年的原中紀委書記王岐山，手下已有多名嫡系被查。其次則是他當年金融系統的老部下齊亮、李士華，最近被中紀委帶走。

文章提到，「剃人頭者，人亦剃其頭。」在中共十八大（2022年年底）擔任中紀委書記的王岐山，見人殺人，見佛殺佛，當年在反腐風暴是官場聞風喪膽的人物。不過，近年王岐山卻有多名「大秘」被查，包括已被判死緩的董宏、田惠宇，以及今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮。

文章寫道，董宏從廣東、海南、北京一路追隨王岐山，後來擔任中央巡視組副部級巡視專員。田惠宇在王岐山執掌建設銀行時期擔任其秘書，並參與成立中金公司工作，後來擔任招商銀行行長。周亮和董宏一樣，也是追隨王20多年，曾任中紀委副秘書長、組織部部長。黎曉宏則是在北京市政府就擔任王岐山「大管家」，後來進入中紀委系統。

文指，中信建投證券公司原總裁齊亮，以及中信建投證券公司綜合管理部總經理、監事會原主席李士華被查。2人都是黎曉宏的部下。黎曉宏2004擔任華夏證券董事長，2005年擔任中信建投證券公司董事長。黎曾在《金融反腐論》中說，在時任北京市長王岐山領導下，採取重組加清算的方式處置華夏證券的金融風險，重組後設立了中信建投證券公司。

文章說，「最為諷刺的是，黎曉宏還和董宏擔任總撰稿，出版《金融反腐論》一書。」該書內容簡介稱，「本書是關於金融領域反腐理論和實踐的專著。通過多學科研究理論，深入分析了腐敗的定義、機理、文化及體制因素」，「特別是本書結合十八大以來反腐敗實踐，就巡視監督在金融反腐中的重要作用作了具體分析，對建立具有中國特色的金融反腐新機制進行了深入思考，值得廣大黨員幹部、金融從業人員和相關研究人員學習借鑒。」

如今《金融反腐論》2名總撰稿雙雙落馬，6名撰稿人當中，原中國工商銀行副行長張紅力被判死緩，齊亮則剛被帶走，「微信讀書」也已下架這本書。