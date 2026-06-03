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英外交大臣訪中 會談觸及台灣

中央社／ 倫敦2日專電

英國外交大臣古柏1至3日訪問中國，期間與中國國家副主席韓正及外交部長王毅會談。根據中方發布的訊息，王毅闡釋了北京對台灣、香港等議題的立場；古柏則表示，英國自英中建交以來的對台政策沒有變化，也不會改變。

中國外交部發布訊息表示，古柏（Yvette Cooper）2日與王毅在北京舉行第11次英中戰略對話。王毅稱，英中各領域交往合作「全面恢復」，應進一步加強高層交往，推動更多務實可見的成果。

王毅提到，國際社會正經歷冷戰結束以來最深刻的動盪變革，英中作為聯合國安全理事會常任理事國，應帶頭「走正道」，維護「二戰勝利成果」、堅持「真正的多邊主義」。王毅並說明了中方對台灣、香港等議題的立場。

根據中方訊息，古柏表示，英國首相施凱爾（KeirStarmer）1月訪問中國時，雙方領導人確定建構英中之間長期穩定的全面戰略夥伴關係，這樣的定位「完全符合雙方利益」。英方願促進與中方更密切的高層交往、推進制度性的對話，在經貿、金融、能源、人工智慧、氣候變化等領域深化合作，並持續具建設性地處理分歧。古柏稱，英國對台政策沒有變化，也不會改變。

英中雙方另談及伊朗、烏克蘭等議題。

英中去年2月在倫敦舉行第10次戰略對話，第9次戰略對話則是2018年7月在北京舉行，兩次對話相隔近7年。

第9次英中戰略對話舉行期間，英國仍是保守黨執政，但在2019年前後，英中之間因為香港、國家安全等議題，而關係趨於緊張，直到2024年7月英國工黨上台執政，推動對中關係穩定「正常化」，英中戰略對話繼而於去年恢復舉辦。

古柏2日另與韓正會晤，3日將轉往深圳，出席科技會議。結束訪中行程後，古柏將赴印度，與印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）會談。

英國外交部仍未正式發布與古柏訪中有關的行程或會談紀要。

王毅 英國 北京

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