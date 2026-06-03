機器人第一股！宇樹科技IPO 73天火速過會

大陸機器人新創企業宇樹科技科創板ＩＰＯ申請，從受理到過會僅用時七十三天，是年內審核最快的項目，也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單案例，成為「Ａ股人形機器人第一股」。輝達ＣＥＯ黃仁勳一日也宣布，輝達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計Ｈ２＋。宇樹科技收穫多項好消息。

宇樹科技ＩＰＯ申請在三月廿日獲上交所受理，擬融資四十二點○二億元，從受理到六月一日上會僅用時七十三天，遠快於科創板平均審核周期。刷新近年來科創板ＩＰＯ「閃電上會」速度。此前，摩爾線程科創板ＩＰＯ從獲受理到過會用時八十八天。

宇樹科技二○一六年八月成立於杭州，招股書顯示，截至去年，宇樹科技四足機器人累計銷量超過三點三萬台，人形機器人年出貨量突破五千五百台，兩項業務市場占有率均穩居全球首位。截至招股書簽署日，宇樹科技董事長、ＣＥＯ王興興直接持股百分之廿三點八二。

上證報分析，宇樹科技ＩＰＯ過會，折射出資本市場鮮明的「扶科」導向。具身智慧產業正處於「演示驗證」向「規模商用」切換的階段，技術代際更替快、競爭格局未定型，上市節奏快慢也影響著企業能否保住先發優勢、抓住產業化窗口。從宇樹科技ＩＰＯ流程可以看出，資本市場正在用更精準的規則設計和更高的審核效率，為硬科技企業提供堅實支撐。

此外，黃仁勳一日在ＧＴＣ大會上稱，輝達與宇樹科技合作的系統也被稱為Isaac GR00T系統，這套系統將面向高等教育機構和大學研究人員開放，客戶範圍包括史丹佛大學、蘇黎世聯邦理工學院等科研機構。在這套系統中，宇樹科技提供約一點八公尺高的Ｈ２人形機器人本體，輝達則提供ＡＩ計算平台、機器人基礎模型和仿真系統支持。