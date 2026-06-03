陸撒錢催生 今年下達育兒補貼4600億元

為應對少子化趨勢，大陸財政部近期下達二○二六年育兒補貼補助資金九九九億元（人民幣，下同，約新台幣四六○○億元），較上年增長百分之一○點六，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼。預計全年各級財政共安排補貼資金約一一○○億元。

據大陸財政部網站消息，目前二○二六年育兒補貼發放工作正在平穩有序開展。根據相關管理規定，各級衛生健康部門負責育兒補貼審核發放的組織實施，原則上每一季至少集中發放一批；上一季審核通過的申請，應當於本季結束前發放到位。

為鼓勵生育，大陸國務院二○二五年七月發布「育兒補貼制度實施方案」，自二○二五年一月一日起實施，對符合法律法規規定生育的三歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿三歲為止。現階段基礎標準為每名幼兒每年三六○○元（約新台幣一點七萬元），可連續申領三年，合計一萬八○○元（約新台幣五萬元）。

據大陸財政部發布的二○二五年預算執行報告，二○二五年中央財政育兒補貼補助資金總規模為九○三點五八億元。財政部社會保障司司長郭陽二○二五年七月在國新辦發布會上曾表示，發放國家基礎標準補貼所需資金，由中央財政按一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約九成。

大陸近年持續面臨人口負成長壓力。國家統計局數據顯示，大陸二○二五年出生人口為七九二萬人，出生率為千分之五點六三；截至二○二五年底，大陸總人口為十四億○四八九萬人，較二○二四年底減少三三九萬人，已連續第四年出現人口負成長。