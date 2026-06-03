王毅會英外相 英：對台政策不變

大陸外交部長王毅與英國外交大臣古柏昨在北京舉行第十一次中英戰略對話，除中英關係外，雙方並就重啟荷莫茲海峽、俄烏戰爭等地緣政治議題與伊波拉疫情交換意見。王毅說，兩國要錨定「長期穩定的中英全面戰略夥伴關係」這一定位，為動盪不安的世界注入更多確定性，王毅另就台灣議題闡述立場。

古柏昨在對話結束後於Ｘ發文表示，大陸是世界第二大經濟體，且與英國同為聯合國安理會常任理事國。「我們必須秉持英國價值觀，為了英國的安全與繁榮而積極參與其中」。

古柏此行是在英國首相施凱爾今年一月時隔八年訪陸，並與大陸國家主席習近平共同表示雙邊關係「重啟」後進行。據大陸外交部網站，王毅表示，當前雙方各領域交往合作全面恢復，逐步進入正軌，值得倍加珍惜。兩國要進一步溝通對表，加強高層交往，推動形成更多務實可見的成果。他並指，希望英方為陸資企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，合理界定安全邊界。

就國際關係，王毅說，「叢林法則沉渣泛起，國際社會正經歷冷戰結束以來最深刻的動蕩變革」，中英作為聯合國安理會常任理事國，「我們應該帶頭走正道、秉公道，維護二戰勝利成果」，恪守聯合國憲章，堅持真正的多邊主義，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。

中方通稿表示，王毅還深入闡釋了中方在台灣、香港等問題上的立場。古柏回應稱，英方與大陸建交以來在台灣問題上奉行的政策「沒有變化，也不會改變」。古柏還說，英方願同中方推進機制性對話，深化經貿、金融、能源、人工智慧、氣候變化等領域合作，並持續通過坦誠對話，建設性妥處分歧。

大陸國家副主席韓正昨會見古柏時則說，雙方要攜手承擔大國責任，加強戰略溝通，鞏固雙邊關係良好勢頭。