英外相訪華：我們需要與中國保持接觸 而非一概抵制

（德國之聲中文網）正在訪華的英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）說，在當前全球局勢動蕩之際，英國與全球第二大經濟體中國保持接觸，對於鞏固英國的國際地位至關重要。她表示，英國采取的方針始終是“維護國家利益”。

一些批評人士此前曾要求，英國政府在黎智英案等問題上對中國采取更強硬立場。

這是庫珀首次訪問中國。她在接受記者采訪時表示，“當然”和中方提及了黎智英案件，不過對於黎智英案件是否取得了進展，她未透露任何具體細節。

周二（6月2日），庫珀在北京與中國外長王毅會面，雙方舉行了“第十一次中英戰略對話”。據中國官媒報道，王毅深入闡釋了中方在台灣、香港等問題上的立場，並表示中英“各領域交往合作全面恢復，逐步進入正軌，值得倍加珍惜”，並強調中英作為安理會常任理事國，“應該……維護二戰勝利成果，恪守聯合國憲章，堅持真正的多邊主義”。

“英中存在分歧的一個議題”

德新社的報道指出，雙方也討論了中俄關系——自莫斯科2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，中俄兩國一直保持著持久的戰略聯系。當庫珀被問及是否向王毅外長提出北京通過支持俄羅斯經濟為普京的戰爭輸血時，庫珀告訴記者，她確實討論了俄羅斯針對平民采取的“令人發指的升級行動”。

當記者進一步追問北京是否應采取更多行動來終結莫斯科的入侵時，庫珀表示，這是“英中兩國存在分歧的一個議題”。她說道：“我們確實討論了向俄羅斯施壓的重要性，目的是促使他們重返談判桌，參與和談。”

庫珀：要坦誠對話，而非切斷聯系

面對記者，英國外交大臣談到與中國開展“坦誠對話”的重要性。她說， “我認為，在當前這種時刻，為了維護英國的國家利益和價值觀，我們需要對中國這樣的主要大國奉行有原則的外交政策，並保持接觸。這與某些人所鼓吹的那種‘取消文化式’（即“集體抵制行為”）的外交政策相反，那些人認為我們應當徹底切斷與中國的聯系。”

“唯有通過開展此類對話與討論，我們才能真正讓英國本國變得更加強大”，庫珀說。她也承認，倫敦與北京之間存在“分歧領域”，但認為若能秉持“坦誠與尊重”的態度開展對話，將有助於增進雙方的相互理解。

除了與王毅會面外，庫珀在北京也與中國國家副主席韓正舉行了會晤。據中國官方消息，韓正表示，今年1月，習近平主席同斯塔默首相一致同意發展中英長期穩定的全面戰略伙伴關系，開啟兩國關系新篇章，並稱“中英關系改善發展符合兩國人民利益。雙方要攜手承擔大國責任，……為世界注入更多穩定性和確定性”。

1月底，英國首相斯塔默率領50多位金融和制造業的高管訪華，與中國領導人習近平會面。這位英國首相當時也強調了“與中國保持接觸”的必要性。

不過，德新社的報道指出，雖然中英雙方近年來致力於打破此前的“外交冰河期”，但英國外交部代表團在整個訪華行程中仍攜帶“一次性手機”，折射出英方對中國間諜活動依然存有戒心。

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