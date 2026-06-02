學者：川普對台路線採戰略模糊 嚇阻解放軍武力犯台

學者吳玉山表示，川普政府對台政策為美國一貫的戰略模糊立場，不輕易亮牌，目的為達成雙重嚇阻，一方面嚇阻解放軍武力犯台，另一方面為嚇阻台灣不會將美國捲入戰事。

中央研究院政治學研究所特聘研究員吳玉山今天在台灣大學進行午間演講，講題為「未來的陰影：從俄烏戰爭到兩岸和戰」。

他提到，美國川普（Donald Trump）政府對台灣採取一貫的戰略模糊立場，目的在於達到雙重嚇阻，一方面嚇阻解放軍武力犯台，讓對手摸不清楚「美國會不會來幫台灣」；另一方面為嚇阻台灣不會走向「台獨」，將美國捲入戰事。

他強調，對台戰略模糊是美國政府向來的態度，不輕易亮牌，如同川普在媒體訪問中說過，台海衝突究竟會不會協防台灣，「答案只有我一個人知道」。相較於拜登（Joe Biden）政府趨於戰略清晰，美國政府現狀是回到傳統位置。

吳玉山於演講中解析一個國家發動戰爭的風險評估與衡量。他提到，在發生「兩種未來陰影」時，恐將驅動一個國家在得不償失的情況下也要發動戰爭，兩種未來陰影包括「現況的未來陰影」、「能力的未來陰影」。

他說明，「現況的未來陰影」是行為者為了避免現況惡化，於是採取行動；另一種情況為，行為者預估對手拒止能力增強，將使得戰爭收益減少，或預估對手懲罰能力增強，將使得戰爭成本增加，於是必須現在採取行動。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動俄烏戰爭是個例子。吳玉山說，普丁當然理解戰爭風險，不過從執政者角度看，普丁正面對北大西洋公約組織（NATO）緊鄰家門的國安威脅；原先隸屬蘇聯的國家提倡「去俄羅斯化」帶來族群威脅。對普丁來說，倘若沒有採取行動，威脅恐將迅速惡化。

吳玉山提到，戰爭可能發動者若對未來抱持樂觀看法，將減少開戰可能性；若對未來趨於悲觀，將增加開戰可能性。

他說，若以台海來看，對台灣較為有利的條件應為「解放軍處於樂觀的、自信的狀態」，解放軍若是相信未來軍力發展對其有利、美國介入機率減少、未來解決台灣議題成本較低，那麼解放軍不會在現階段對台發動戰爭。

吳玉山強調，台灣一方面持續增強自身能力；不過當解放軍認為雙方軍事平衡還是向其傾斜的話，仍會感到掌握大局，加上近年解放軍在軍事武器上的發展，確實有條件讓解放軍對未來遠景感到樂觀，增加在現階段發動戰爭的猶豫度。