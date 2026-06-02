日菲談判引大陸海警東進 學者籲台灣主動交涉捍衛專屬經濟區

日菲啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，引發北京強烈不滿，展開海警船「執法巡查」。學者解析，台灣對於專屬經濟海域也有權主張，建議應該與日、菲交涉，該捍衛權益的動作必須做。

日菲在5月28日峰會後發布聯合聲明，宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判；中國外交部表達反對，主張中國在台灣以東海域擁有專屬經濟區和大陸棚。中國海警局1日宣布，岱山艦編隊在台灣以東海域展開執法巡查。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲2日對中央社解析，中國海警船過往也到過台灣東部海域，北京正在透過這起事件強化巡查強度，目的在於對台法律戰，主張「兩岸一中」，宣稱對台擁有主權、管轄權。

他說，北京一直在清除管轄權與其主張的空白地帶，例如海峽中線以東、台灣離島禁限制水域等。北京藉由這起事件，透過巡查等實際作為，建立其對於相關海域行使管轄治權例證；強調「首次獨立行動」則是宣傳成分居多。

揭仲說，不排除接下來會有更多動作，包括中國海警船更加頻繁地進入台灣東部水域，升高動作的目的則是為了爭取與日、菲談判機會。台灣對於專屬經濟海域也有權主張，建議應該與日、菲交涉，該捍衛權益的動作必須做。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員蘇紫雲對中央社表示，中國海警船進到台灣東部海域，北京試圖藉此彰顯其對於台灣周邊水域擁有治權，進一步透過擁有治權支持其對台擁有主權的訴求。

蘇紫雲認為，北京的動作有一石二鳥用意。日本首相高市早苗、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）目前對於中國都是採取較為警戒態度，日菲強化合作、加強關係，這些動作都讓北京更加不滿，所以採取行動否定日菲主張。

蘇紫雲強調，北京近年逐漸蠶食鯨吞，對台在治權法律戰上推進，例如海警船在金廈水域常態性執法、中國科研船在台灣東部海域水文調查；不排除北京將把海上公務常態性活動推進台灣東部水域，戰備警巡可能加入更多海警船。

外交部發言人蕭光偉今天上午在例行記者會上表示，考量日菲談判劃界海域與台灣專屬經濟海域高度重疊，將向日菲表達應在過程中考量此一事實，不應排除或損及台灣的權利與利益，應與台灣協商。