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賴政府肯定日菲海域劃界談判 陸外交部：民族敗類

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（中國外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（中國外交部網站）

針對我方政府日前肯定日菲所謂「海域劃界談判」，大陸外交部發言人毛寧2日在例行記者會上表示，這再次暴露出台獨勢力已經完全喪失民族立場，「淪為徹頭徹尾的民族敗類」，必將遭到兩岸同胞的唾棄和歷史的清算。

毛寧強調，海峽兩岸同屬一個中國，維護國家領土主權和海洋權益是兩岸全體中國人的共同責任。民進黨當局為了謀求政治私利，不惜出賣中華民族的整體利益，數典忘祖、毫無底線。

至於談及國民黨主席鄭麗文訪問美國之行一事，毛寧說：「關於中國台灣地區對外交往問題，應當按照一個中國原則處理。」

日菲於近日峰會後啟動專屬經濟區大陸礁層海洋邊界談判，其劃設範圍恐與我東部專屬經濟海域高度重疊，我外交部5月31日表示菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

面對外界排山倒海的批評，本月2日我外交部改口稱，其劃設範圍恐與我東部專屬經濟海域高度重疊，呼籲日菲不應排除或損及我國權利與利益，並與我方在既有台日菲協定上進行協商，以保障我漁民的權益，強調會持續追蹤海域劃界詳情。

毛寧 海峽 大陸 民進黨

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