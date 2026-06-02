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六四37週年 自由亞洲電台：難屬被禁赴公墓祭親

中央社／ 台北2日電

六四天安門事件37週年前夕，根據自由亞洲電台報導，北京「天安門母親」群體成員收到北京市公安局通知，指今年6月4日不准他們前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行的悼念儀式。

根據自由亞洲電台的這則報導，遇難者家屬1日發表抗議書，表示近日北京一些六四遇難者家屬收到北京市公安局下屬機構通知，指今年6月4日不許六四遇難者家屬到萬安公墓進行個人或集體悼念，不許宣讀悼詞，不許發佈悼念照片。

抗議書稱，北京市公安局的這種無理要求，違背中國國家憲法、法律及基本人性，遇難者家屬對此表示強烈抗議，並敦促有關部門取消這種無理要求。

天安門母親成員張先玲2日向自由亞洲電台表示，「他們現在不讓我們去萬安公墓了，也不讓念祭文、悼詞，這些以前例行的動作都不讓做了。現在連去都不讓去了，這是從來沒有發生過的事情。」

根據報導，以往天安門母親群體每逢6月4日，都在警察陪同下前往萬安公墓祭奠，並宣讀祭文、悼詞，緬懷親人。

中國官方對六四天安門事件的態度更趨緊縮。去年的6月4日，「天安門母親」依例前往北京萬安公墓祭奠罹難親人，而當時就被禁止攜帶手機及相機。這是中國當局首度在六四紀念日切斷「天安門母親」成員的對外通訊。

北京 六四 天安門

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