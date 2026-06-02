快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸外交事務繁忙！寮國、英國、巴西等政要輪番訪中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開對中國國事訪問。圖為2023年10月習近平（右）與通倫會面。圖取自央視
寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開對中國國事訪問。圖為2023年10月習近平（右）與通倫會面。圖取自央視

6月初始，中國正如火如荼迎接多國訪賓，寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開國事訪問；英國外交大臣伊薇特．庫珀（Yvette Cooper）正應邀訪中；巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）將於2日結束訪中。顯示在複雜國際局勢下，多國正在重新錨定與中國的關係。

央視報導，寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達浙江杭州，開始對中國進行為期五天的國事訪問。大陸國家主席習近平4月25日曾與通倫互致賀電，慶祝兩國建交65周年時說，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中國和寮國關係，將老撾視為中國周邊外交的重要方向。

此外，大陸國家副主席韓正2日在北京會見英國外交大臣庫珀。韓正表示，中英關係改善發展符合兩國人民利益。雙方要攜手承擔大國責任，加強戰略溝通，鞏固雙邊關係良好勢頭，不斷挖掘新機遇，孕育新動能，促進人文交流和民心相通。共同踐行真正的多邊主義，攜手推進全球治理體系改革，為世界注入更多穩定性和確定性。

新華社通稿引述庫珀說法稱，英中在經貿投資、人工智能、綠色發展、應對氣變等領域擁有廣泛共同利益和合作潛力。英方願同中方推進落實兩國領導人達成的重要共識，開展建設性對話和合作，共同應對挑戰。庫珀也將與大陸外長王毅面會，並舉行第11次中英戰略對話，顯示中英關係正趨向緩和。據悉，庫珀在中行程將停留至3日。

大陸外長王毅1日在北京同巴西外長維埃拉舉行第五次中巴外長級全面戰略對話，稱中巴雙方要落實好兩國元首重要共識，持續深化中巴命運共同體建設，共同抵御各種外部挑戰，為推進各自現代化進程和全球南方國家聯合自強形成更多合力，為動蕩世界提供更多寶貴的確定性。

維埃拉表示，巴方始終恪守一個中國原則，期待同中方鞏固戰略互信，深化務實合作，夯實民意基礎，實現共同繁榮。巴中都是支持多邊主義、倡導自由貿易的重要力量，巴方願同中方加強多邊協作，共同推進全球治理體系改革，維護聯合國權威，促進國際公平正義。

巴西 大陸 英國

延伸閱讀

中國巴西外長舉行戰略對話 北京促共同抵禦外部挑戰

習近平將訪問北韓？消息指機率不高 中方外交事務繁忙

英國外相古柏訪中 聚焦荷莫茲、俄烏、伊波拉疫情

神隱半個月後 陸官宣防長董軍應邀訪問南非

相關新聞

砸重金？小紅書獲世界盃轉播權 傳與央視簽約金17億

體育版權市場再度迎來巨頭洗牌。近日，央視與小紅書在北京正式舉辦戰略合作簽約儀式，宣布小紅書成為2026年美加墨世界盃持權轉播商，以及總台頂級賽事直播戰略合作夥伴。這意味著，2026美加墨世界盃的全部賽事直播、回看和精彩瞬間，都將在小紅書平台免費呈現，小紅書也成為繼央視、咪咕之後，中國唯一同時擁有賽事直播、轉播與短視頻版權的平台。

大陸外交事務繁忙！寮國、英國、巴西等政要輪番訪中

6月初始，中國正如火如荼迎接多國訪賓，寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開國事訪問；英國外交大臣伊薇特．庫珀（Yvette Cooper）正應邀訪中；巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）將於2日結束訪中。顯示在複雜國際局勢下，多國正在重新錨定與中國的關係。

驅逐紐時記者有因？ 北京：對方違反一中 還有騙訪記錄

紐約時報上周披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭中國驅逐出境，據稱與紐約時報去年12月DealBook高峰會以視訊方式播出賴清德訪談有關。中國外交部發言人林劍1日回應，紐約時報為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

搶救生育率！陸官方2026年投入逾4,000億育兒補貼

為應對少子化趨勢，搶救生育率，大陸財政部日前近期下達2026年育兒補貼補助資金人民幣999億元（約新台幣4,400億）、較上年增長10.6%，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼，預計全年各級財政共安排補貼資金約1,100億元。

鄧聿文：台灣東部海域守不住了 被納入陸海警巡航範圍

中國海警局6月1日宣布，中國海警岱山艦編隊位台灣島以東海域依法開展執法巡查。央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，這是中國海警首次以獨立執法巡查名義公開官宣台島以東行動。大陸旅美時政評論員鄧聿文感嘆，2022年8月時任美國眾議長裴洛希訪台，讓台灣海峽中線從此沒有了，這次日菲海洋劃界，大概率也會讓台灣東部海域守不住，被納入大陸定期巡航範圍。

習近平將訪問北韓？消息指機率不高 中方外交事務繁忙

大陸國家主席習近平將在6月初訪問北韓？近期有消息指出，中國6月初的外交事務繁忙，習近平要在期間訪問北韓機率不高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。