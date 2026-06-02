搶救生育率！陸官方2026年投入逾4,000億育兒補貼

為應對少子化趨勢，搶救生育率，大陸財政部日前近期下達2026年育兒補貼補助資金人民幣999億元（約新台幣4,400億）、較上年增長10.6%，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼，預計全年各級財政共安排補貼資金約1,100億元。

新華社報導，據相關管理規定，各級衛生健康部門負責育兒補貼審核發放的組織實施，原則上每季至少集中發放一批；上個季度審核通過的申請，應當於本季末前發放到位。

大陸統計局數據顯示，2025年末大陸人口總量為140,489萬人，人口規模超過現有發達國家人口總和。不過，2020年大陸育齡婦女的總和生育率為1.3；2025年全年大陸出生人口792萬人，出生率為5.63‰。出生人口規模縮小。也因此，大陸官方近年積極推動「生育友好型」社會，鼓勵青年多生孩子。

目前根據大陸國家標準，每小孩每年共人民幣3,600元補貼，連發 3 年，合計生一個小孩能領人民幣10,800元。

到底在大陸多地生一個孩子支出約多少？育媧人口智庫在5月29日發布《中國生育成本報告2026版》，報告將家庭衣食住行及居住成本按年齡權重分攤，結果顯示，大陸全國將一個孩子從備孕養到18歲前，每月平均支出為人民幣2,544元。其中，城鎮家庭約為人民幣3,127元，上海以人民幣4,751元居首，農村家庭則為人民幣1,719元。該報告並建議，對一孩家庭每月發放人民幣1,000元補貼（覆蓋大陸全國平均分攤成本的約40%），二孩人民幣2,000元，三孩及以上人民幣3,000元，同時輔以稅費減免。