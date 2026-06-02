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驅逐紐時記者有因？ 北京：對方違反一中 還有騙訪記錄

世界日報／ 記者張鈺琪╱綜合報導
中國外交部發言人林劍。(歐新社資料照片)
中國外交部發言人林劍。(歐新社資料照片)

紐約時報上周披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭中國驅逐出境，據稱與紐約時報去年12月DealBook高峰會以視訊方式播出賴清德訪談有關。中國外交部發言人林劍1日回應，紐約時報為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

澎湃新聞報導，林劍稱，紐約時報該名記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規註銷其居留許可。

他並表示，我們注意到，美方以所謂「對等」為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對。

林劍指出，中美媒體問題的是非曲直、來龍去脈一清二楚，根源是美方單方面挑起事端，將媒體問題政治化。中方始終為外國記者在華採訪、工作和生活提供便利。

他並稱，近年來中方為不少美國記者來華採訪提供簽證便利，但中方記者申請赴美採訪卻鮮獲批准。美方應切實落實雙方就媒體問題達成的共識，拿出實際行動，保障中國記者在美正常工作生活的合法權益。

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