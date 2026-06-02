砸重金？小紅書獲世界盃轉播權 傳與央視簽約金17億

體育版權市場再度迎來巨頭洗牌。近日，央視與小紅書在北京正式舉辦戰略合作簽約儀式，宣布小紅書成為2026年美加墨世界盃持權轉播商，以及總台頂級賽事直播戰略合作夥伴。這意味著，2026美加墨世界盃的全部賽事直播、回看和精彩瞬間，都將在小紅書平台免費呈現，小紅書也成為繼央視、咪咕之後，中國唯一同時擁有賽事直播、轉播與短視頻版權的平台。

然而，這場重磅合作背後，最引發創投圈與體育界熱議的，無疑是小紅書高昂的「版權花費」。

關於小紅書此次的版權投入，目前行業內流傳著兩大猜測。一是以資深體育財經媒體人為代表的「17億人民幣說」。爆料稱，小紅書支付的最終金額約為17億元，甚至高於咪咕的採購成本，主因是小紅書不僅買下賽事內容，還額外打包央視直播信號內的「世界盃社交玩法」植入，以及西班牙隊等簽約球隊的專屬集錦露出等深度廣告聯動權益。

另一猜測則來自小紅書內部人士及「晚點LatePost」報導，稱實際價格「未高於往屆」（據稱2022年卡達世界盃，抖音與咪咕的採購價約為10億），強調平台在談判中始終保持理性的商業態度。

儘管花費版本不同，但業界普遍認為，對於首次操作頂級大型賽事直播的小紅書而言，都是一筆巨資。很多人好奇的是，小紅書看中了什麼？

據業內分析指出，小紅書逆勢重金入局，背後有著清晰的戰略防禦與進攻邏輯。

首先，小紅書長期以來面臨「女多男少」用戶結構瓶頸。世界盃作為全球第一大體育IP，正是吸引男性用戶、優化社區性別結構的關鍵槓桿。小紅書試圖通過「球迷圈子」、「找球搭子」等社交玩法，將熱愛體育的男性留在平台。小紅書希望在4億MAU（月活躍用戶數）基礎上，再衝高5000萬月活。

再者，雖然世界盃的賽事多集中在中國時間的凌晨，短期內單靠直播廣告和贊助恐難收回本金，但長期來看，世界盃能聯動「夜宵美食」、「觀賽裝備」等種草場景，這有助於小紅書吸引汽車、3C數碼等高單價品牌投放，全面升級其商業化體系。

不過，分析也指出，小紅書雖然拿下頂級流量鑰匙，但並非毫無風險，首先是社區調性的衝突。數據顯示，隨著世界盃相關內容上線，平台男性用戶比例雖有提升，但原有核心女性用戶的觀看時長與種草轉化率卻出現了微幅下滑，如何平衡新湧入的硬核球迷與原本精緻生活方式創作者的黏性，考驗著平台的運營智慧；此外，作為首次承接如此高併發量體育直播的平台，小紅書在伺服器穩定性與解說專業度上，也將面臨全方位考驗。