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鄧聿文：台灣東部海域守不住了 被納入陸海警巡航範圍

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）

中國海警局6月1日宣布，中國海警岱山艦編隊位台灣島以東海域依法開展執法巡查。央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，這是中國海警首次以獨立執法巡查名義公開官宣台島以東行動。大陸旅美時政評論員鄧聿文感嘆，2022年8月時任美國眾議長裴洛希訪台，讓台灣海峽中線從此沒有了，這次日菲海洋劃界，大概率也會讓台灣東部海域守不住，被納入大陸定期巡航範圍。

鄧聿文2日在其個人社交平台發文稱，「最匪夷所思的就是民進黨政府的表態，竟然對日菲海洋劃界表示『肯定』。即便從台灣自身利益考慮，搞台獨要依賴日菲，但也用不著如此諂媚，把自家的海域送給它們。」

鄧聿文表示，有人為民進黨政府辯護，說這樣台日菲就連在一起，可以共抗中國。但這只是自欺欺人的鬼話，現在的問題是，三國尚未聯手抗中，卻引來了大陸海警船的巡航，東海域都保不住。橫豎從哪個角度講，台灣都是這次日菲劃界的輸家。

針對日本與菲律賓於5月28日峰會後發布的聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及《聯合國海洋法公約》前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。我外交部於5月31日發布新聞稿表示，「菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。」

《玉淵潭天》1日則發布一張中國海警在金門附近海域執法巡查、在釣魚島及其附屬島嶼巡航，以及在台灣島以東海域執法巡查示意圖，並引述大陸海洋專家說法指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控，「環台海洋權益保護和海域治理體系已被構建」。

央視 台灣海峽 菲律賓

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