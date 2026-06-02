習近平將訪問北韓？消息指機率不高 中方外交事務繁忙

大陸國家主席習近平將在6月初訪問北韓？近期有消息指出，中國6月初的外交事務繁忙，習近平要在期間訪問北韓機率不高。

韓聯社1日引述北京外交消息人士稱，「習主席訪問朝鮮（台灣稱北韓）是一件大事，我們正通過官方和非官方渠道密切關注，但我們預計訪問安排不會那麼容易，因為中國6月初有幾項外交活動與訪問朝鮮行程重疊。」

會有前述判斷主要來自兩方面端倪：一方面，大陸官方上周才宣布，寮國國家主席通倫應習近平邀請，在6月2日至6日對中國進行國事訪問。消息人士說，按慣例，習近平這段期間將留在國內；另一方面，通常陪同習近平出訪的大陸外長王毅6月初的行程安排密集，因此研判習近平這期間訪北韓可能性較低。

據大陸外交部官網消息，巴西外長維埃拉在5月31日至6月2日對中國進行正式訪問，英國外長庫珀在6月1日至3日訪華並舉行第11次中英戰略對話。兩人均應王毅邀請到訪。

前述消息人士指出，中方需要集中精力準備9月24日左右的訪美行程，亞太經合組織（APEC）峰會11月舉行，二十國集團（G20）峰會12月舉行，如果避開各種日程安排，「可用的時間段並不多」。也因此，中方正密切關注習近平6月訪問北韓的可能性。

關於習近平訪北韓，外界已經繪聲繪影，比如專門追蹤北韓動態的《NK News》報導，平壤市中心近期出現大型設施搭建工程，平壤國際機場也騰出特殊區域，種種跡象顯示北韓可能正在為迎接重要外國領導人做準備。

韓聯社5月20日引述韓國政府消息人士稱，由大陸安全部門及禮賓官員組成的工作組近日已抵達平壤，這被解讀為習近平可能在5月底或6月初訪朝。若出訪成行，這將是習近平今年的首次外訪。由分析認為，首次外訪具有較重大外交象徵意義，所以習近平出訪不太可能僅限於鞏固中朝關係或為美朝溝通傳話，背後或涉更大地緣政治布局與戰略信號釋放，比如一方面藉中俄朝聯動抗衡美國，另一方面也向美、俄、韓、日等多方釋放多層外交信號。