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陸官媒：中國海警以行動告訴世界 台灣以東海域由中國管轄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國海警岱山艦1日在台灣以東海域開展執法巡查引發關注，陸官媒稱，這是以行動告訴國際，「台灣以東相關海域是中國管轄海域」。圖為岱山鑑資料照。（圖／取自微博）
中國海警岱山艦1日在台灣以東海域開展執法巡查引發關注，陸官媒稱，這是以行動告訴國際，「台灣以東相關海域是中國管轄海域」。圖為岱山鑑資料照。（圖／取自微博）

中國海警1日在台灣以東海域開展執法巡查引發關注，大陸央視旗下新媒體《玉淵潭天》2日在公眾號發文稱，這次執法巡查有三個「歷史首次」，包括中國海警首次以獨立執法巡查名義公開官宣台島以東行動；首次開展執法巡查，而非演練；體現中方對相關海域主權和管轄權的覆蓋等。

文章稱，要理解這次中國海警行動，要從三個關鍵詞談起：

一是「台灣島以東」。相較於兩年的「聯合利劍-2024A」和「海峽雷霆-2025A」等是「聯合演訓」，這次，中國海警是獨立行動。目的是為展示中共對台灣島以東相關海域的管轄權。大陸軍事專家張軍社表示，此次行動足以證明中方已全面摸清當地海洋環境、水文氣象與航道情況，配套保障體系成熟完備，具備長期在這片海域開展任務的實力。

二是「依法開展執法巡查」。過去中國海警出現在台灣島以東海域，主要是在演練背景下行動，這次沒有演練，只有執法，這次前往台灣以東海域開展執法巡查的，是中國海警岱山艦編隊，包含中國海警2304艦（白塔艦）和2502艦（岱山艦）。白塔艦才在3月參與過一次海上救援行動。

三是「持續加強有關海域管控」。意味著中方可以對違反中國法律的行為直接執法。大陸海洋專家楊霄表示，對台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控，意味著實際上已經構建起較為完整的環台海洋權益保護和海域治理體系，這是具有歷史性意義的戰略舉措。拓展的不光航跡，更是治理能力和管轄能力。

文章指出，中國海警在台灣島以東海域的持續存在和執法巡查，就是中國對國際海洋法規則最有力的闡釋。也用行動告訴國際，「台灣以東相關海域是中國管轄海域，中國的海洋權益不容侵犯，任何企圖繞開中國私相授受的行為，都不可能得逞。」

中共 中方 大陸

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