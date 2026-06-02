中國施行商業秘密保護規定 算法首次納入保護

中國「商業秘密保護規定」昨天上路，其中首次將「數據」、「算法」等納入保護範疇，情節嚴重的可追究刑事責任。

綜合央廣網、星島日報等陸港媒體報導，中國國家市場監管總局公布的「商業秘密保護規定」1日起實施，明確商業秘密的構成要件和保護範圍。

保護範圍涵蓋技術資訊（如結構、配方、工藝、算法、電腦程式等），以及經營資訊（如創意、管理、客戶訊息、財務數據等）；生產經營活動中形成的階段性成果或失敗的實驗數據、技術方案等也受到保護。

報導說，「商業秘密保護規定」列舉了8類合理保密措施，包括簽訂保密協議、人員管理、物理隔離、技術防護、載體管理、設備管控、離職管理等，回應了數位時代商業秘密保護的實際需要。

對於一般侵權行為，「商業秘密保護規定」除責令停止違法行為，並沒收違法所得，處人民幣10萬元以上、100萬元以下罰款；情節嚴重的，處100萬元以上、500萬元以下罰款。

「情節嚴重」包括造成權利人直接較大損失、對權利人生產經營活動造成重大不利影響、危害中國國家利益和社會公共利益、兩年內因侵犯商業秘密受到行政處罰後再次發生侵權行為等情形；涉嫌違法者依法移送司法機關追究刑事責任。